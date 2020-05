$!Biden pone a prueba campaña digital quedándose en casa

Joe Biden no tiene por el momento planes de retomar su campaña en persona durante una pandemia que pone a prueba si un candidato puede ganar una elección presidencial puede comunicándose casi exclusivamente desde casa.

La campaña virtual que Biden lleva a cabo desde Wilmington, Delaware, contrasta con la del presidente Donald Trump, quien planea realizar giras a pesar de las advertencias de expertos en salud pública sobre la propagación del coronavirus. También pone en mayor relieve la manera en que Biden, el virtual nominado demócrata, dirigirá una campaña que inquieta a algunos miembros de su partido por un modelo virtual aún en desarrollo que no ha llegado a suficientes votantes.

Por ahora, Biden y sus asistentes minimizan la ansiedad de los demócratas y las burlas de los republicanos, que argumentan que el hombre de 77 años se “esconde en su sótano”.

“A los votantes no les importa desde donde graba”, dijo la directora de campaña Jen O’Malley Dillon a The Associated Press. “Lo que les importa es lo que dice y cómo nos relacionamos con ellos”.

Biden fue más diplomático al evaluar la situación el martes.

“La idea de que resultemos perjudicados de alguna manera por cumplir con las reglas y seguir las instrucciones que han presentado médicos es absolutamente extraña”, dijo al programa “Good Morning America” de ABC.

O’Malley Dillon tomó las riendas de la campaña de Biden a mediados de marzo, justo cuando comenzaron los cierres por el coronavirus. Recientemente reforzó los equipos digitales y financieros de la campaña y dijo que, en las próximas semanas, presentará a sus directores para los estados más disputados. También hizo mención de “alianzas” incipientes que incluyen el programa nacional del partido para estados en disputa.

Pero esas medidas no han evitado las críticas de reconocidos demócratas , incluidos los arquitectos de la campaña 2008 del presidente Barack Obama, quienes cuestionaron la destreza digital de Biden y su capacidad de promover las votaciones por correo que podrían ser necesarias para ganar durante la pandemia.

Los aliados de Obama, David Plouffe y David Axelrod, escribieron en un reciente editorial del periódico The New York Times que el estudio en la casa de Biden parece de “un astronauta que es teletransportado de regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional”. Alentaron a Biden a usar más plataformas, desde Facebook y Twitter, hasta Snapchat, Instagram y TikTok.

De forma similar, Lis Smith, la estratega de medios en la campaña 2020 de Pete Buttigieg, promovió las virtudes de los medios locales y de utilizar más a celebridades en otras plataformas.

Yvette Simpson, quien encabeza el grupo progresista Democracy for America (Democracia para Estados Unidos), dijo que está “muy preocupada” de no poder ver “cómo vamos a involucrar a las personas”. Agregó que la campaña ha desperdiciado tiempo desde que Biden tomó control de las primarias a principios de marzo.

El líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, un amigo cercano de Biden y cuyo apoyo ayudó a sus victorias en las primarias, dijo que está “muy preocupado” de que los demócratas forjen una operación de participación electoral que logre un balance entre la votación en persona y en ausencia.

Sin embargo, Clyburn enfatizó que no le corresponde a Biden preocuparse por los detalles.

“Su trabajo es ser el candidato”, dijo Clyburn.

Hasta cierto punto, el pesimismo refleja la desesperación de los demócratas por vencer a Trump, quien lleva una clara ventaja temprana en recaudación de fondos y organización, y la realidad de que Biden surgió de una campaña primaria caótica y ahora debe ponerse al día.

Los periodistas de Associated Press Zeke Miller, Julie Pace y Will Weissert contribuyeron desde Washington.