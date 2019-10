$!Biles fija récord de medallas en mundial de gimnasia

STUTTGART, Alemania (AP) — Simone Biles rompió el récord de medallas por una gimnasta en mundiales, al ganar el domingo la competencia de viga de equilibrio.

Es a 24ta medalla de Biles en Campeonatos del Mundo, lo que rompe un empate en 23 con el gimnasta bielorruso Vitaly Scherbo.

Pero para Biles no se trata de las estadísticas.

'No pudiera sentirme más emocionada por la actuación que he tenido en este campeonato mundial”, dijo. ¿El récord de medallas? “No me interesan los números”.

Con 22 años, es ya una heroína para gimnastas más jóvenes que crecieron viendo sus rutinas.

'Soy segunda en el mundo, detrás de Simone, y ella obviamente es increíble. Ser segunda es algo muy loco”, dijo la gimnasta estadounidense Sunisa Lee, de 16 años, que ganó la plata en los ejercicios de suelo. “No sé cómo ha podido hacerlo por tanto tiempo”.

Biles registró 15,066 puntos en la viga tras una rutina casi impecable, optando por un desmonte simple en lugar del doble-doble que realizó en campeonatos previos.

Ese desmonte es un punto de irritación para Biles, que introdujo el doble-doble esta temporada y vio esa maniobra bautizada con su nombre en el torneo _ tiene ya cuatro. Ella siente que la Federación Internacional de Gimnasia no recompensa la riesgosa maniobra con suficientes puntos.

'No vale la pena por la décima de punto extra (por dificultad). Lo siento, no lo es”, dijo.

Cuando su total fue anunciado, garantizando la medalla de oro, Biles saltó de su asiento con una amplia sonrisa y alzó el puño.

China se llevó la plata y el bronce, con Liu Tingting en 14,433 y Li Shijia enn 14,3.

Es la cuarta victoria de Biles en este campeonato mundial, tras el oro por equipos el martes, el oro individua general el jueves y el oro en salto el sábado.

Un quinto lugar en barras asimétricas en sábado puso fin a sus chances de ganar medallas en los seis eventos, lo que hizo el año pasado en su regreso a la competencia tras un sabático en el 2017.

De las 24 medallas de su carrera en mundiales, 18 son de oro, comparado con 12 de 23 para Scherbo.

En la rama masculina, el ruso Nikita Nagornyy ganó la medalla el salto para su tercera medalla de oro en el torneo. Es el primer europeo en ganar e salto desde el 2010.

Nagornyy promedió 14,966 por sus dos saltos, superando a su compañero de equipo Artur Dalaloyan, que fue segundo. El bronce fue para Igor, Radivilov, de Ucrania.

El rumano Marian Dragulescu, de 38 años y cuatro veces campeón mundial, fue cuarto y se aseguró la clasificación para los Juegos Olímpicos.