$!Bisbal y Aitana honran a héroes de la pandemia con video

David Bisbal rinde homenaje a la gente que ha hecho sacrificios durante la pandemia por el coronavirus con una nueva versión de “Si tú la quieres”, con Aitana.

El cantante español ha estado en confinamiento por cerca de 20 días en Madrid, alejado de muchos de sus familiares en su natal Almería, algunos de ellos al frente de la lucha contra el COVID-19.

“Tengo primos y primas que trabajan en hospitales y también algunos son policías y tienen que estar patrullando la calle para guardar un poco el orden y están en primera línea de batalla”, dijo Bisbal en una teleconferencia reciente con The Associated Press desde su estudio, una recámara con paredes de madera y vista arbolada que se ha vuelto su cuartel para campañas benéficas.

España es uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, con más de 117.000 casos y más de 10.900 fallecidos hasta la fecha.

“Muchas personas que se han ido al cielo... ni siquiera sus propios familiares se han podido despedir”, lamentó el cantante al borde de las lágrimas. “Parece mentira que todo esto que estamos viviendo sea verdad”.

Sin embargo, pidió a sus fans que no pierdan los ánimos y que sean conscientes de que el confinamiento es necesario por el bien general, pues la mayoría de los hospitales no se dan abasto y no tienen camas suficientes para el flujo de pacientes.

“Muchas veces decimos ‘qué duro el confinamiento’, pero duro es el confinamiento de esas señoras y esos señores que tienen que estar en ese sofá durmiendo y pasando realmente la enfermedad”, dijo.

Bisbal y Aitana lanzaron el viernes su nueva versión de “Si tú la quieres”, una canción sobre la suerte de tener un amor correspondido, cuya original se incluye en el álbum “En tus planes” que el cantautor lanzó a principios de año.

El video que lo acompaña es un reflejo de la lucha actual: incluye a personas encerradas en sus casas, médicos con trajes especiales, familias que celebran cumpleaños a distancia, hacen ejercicio en casa o tienen teleconferencias. También muestra momentos emotivos en los que vecinos aplauden a los médicos desde sus balcones.

Originalmente, la idea era filmarlo con Aitana en Medellín, Colombia, con un toque romántico y una gran producción. Ambos habían grabado la canción durante su participación como coaches en “La Voz Kids”, y Bisbal quería realizar el video entre varios viajes a Argentina, Chile y Costa Rica, pero sus planes se frustraron con el coronavirus.

“Dijimos ‘no nos podemos quedar de brazos cruzados’”, dijo Bisbal, y así nació el nuevo clip. “Por poco o por mucho todo mundo está aportando y eso es lo que más me gusta”.

El artista recalcó que la mayor contribución que puede hacer la gente es permanecer en casa para frenar los contagios, y reconoce que para mucho esto implica un gran sacrificio económico.

“Estamos viendo que toda la gente en general está aportando su granito de arena. Nada más que por el hecho de que una persona tenga que dejar de trabajar y tenga que quedarse en su casa está aportando un montón”, dijo.

Bisbal participó recientemente en un concierto benéfico online con la Liga Santander de fútbol español, que recaudó más de un millón de euros para comprar material sanitario. El banco Santander también aportó más de un millón de mascarillas.

A quienes tengan posibilidades de hacer donaciones, pidió que las hagan directamente a organizaciones que proporcionen los muy necesitados equipos médicos. “Por poco que sea, aunque sea un peso, un euro o un dólar, que ese dinero vaya directamente a comprar material sanitario para seguir combatiendo el coronavirus”.

A sus fans en Latinoamérica, donde la enfermedad todavía no ha avanzado tanto como en otros países, recomendó mantenerse informados y seguir las indicaciones sanitarias de prevención.

“No esperen a que llegue”, dijo el ganador de tres Latin Grammy.