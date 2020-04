$!Boca investiga denuncia de maltrato contra Villa

BUENOS AIRES (AP) — Boca Juniors anunció el martes que investigará la denuncia de violencia de género que realizó la novia del delantero colombiano Sebastián Villa en contra del jugador en plena vigencia de la cuarentena por el nuevo coronavirus.

El vigente campeón de la Superliga del fútbol argentino dijo que “está en contacto” con los abogados y representantes de Villa “para profundizar” sobre los hechos que denunció en las redes sociales Daniela Cortés, también colombiana, y “tomar las medidas que correspondan”.

Boca señaló además que se puso a disposición de la justicia “en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso” y estar en línea con su “compromiso” en materia de derechos humanos y cuestiones de género.

Villa, de 23 años, lleva dos temporadas y media en uno de los clubes más emblemáticos de Argentina.

En pleno aislamiento físico obligatorio que rige en el país a causa del nuevo coronavirus, Cortés publicó fotos el lunes por la noche en las redes sociales en las que se muestra con la boca ensangrentada y rastros de supuestos golpes en brazo y otras partes del cuerpo.

La mujer afirmó que los presuntos maltratos físicos y psicológicos en manos del jugador con quien convive y que debutó a los 17 años en Deportes Tolima se han repetido en los últimos dos años.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó”, afirmó la joven, quien dijo no haber sido la única que sufrió golpizas del jugador.

Asimismo se lamentó de estar en un país que apenas conoce y donde está “sola sin mi familia y no poder viajar y salir corriendo”.

Villa, quien alcanzó un gran nivel en el tramo final de la Superliga que Boca conquistó en marzo, rechazó las acusaciones.

“Yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada”, sostuvo Villa en un mensaje difundido en las redes sociales.

Boca ha puesto en marcha una campaña contra la violencia de género. En su sitio oficial y sus redes sociales, el club pidió “compromiso” para ayudar a las víctimas y señaló las vías para realizar las denuncias.

Señaló que la institución tiene un “compromiso” con la cuarentena por la pandemia pero también “es compromiso con la realidad de muchas mujeres a las que este aislamiento puede acarrearles riesgos para su integridad física y psíquica”.