Brady, tras alcanzar los cuartos de final: 'Estoy mucho más en forma'

Nueva York, 6 sep (EFE).- La estadounidense Jennifer Brady, que alcanzó por primera vez los cuartos de final del US Open, opinó que ha conseguido llegar a esta fase del Grand Slam tras haber mejorado como tenista tanto a nivel mental como físico, lo que le ha permitido mantener la intensidad en los partidos.

'Físicamente y mentalmente, creo que he mejorado en ambos aspectos. Estoy mucho más en forma y soy capaz de mantener la intensidad desde el principio al final del partido', aseveró Brady en una rueda de prensa posterior al encuentro, en el que eliminó a Angelique Kerber, exnúmero 1 del mundo y campeona del abierto estadounidense en 2016.

La deportista, de 25 años, apuntó que el avance de su estado físico ha desembocado precisamente en una mayor estabilidad psicológica durante los encuentros.

'Mi lado mental mejora sabiendo que puedo jugar al más alto nivel desde el primer punto hasta el final sin un descenso de mis habilidades físicas', explicó.

Aunque Brady ya consiguió llegar a los octavos de final tanto en el abierto estadounidense como en el australiano en 2017, confesó que en ese momento no estaba preparada para seguir jugando a ese nivel, y que llegar hasta esas fases de las competiciones fue 'una enorme sorpresa'.

'Sinceramente, no pensaba que yo debía estar en ese nivel ni que lo pudiera conseguir', aseveró, aunque agregó que al comenzar este año, se sentía como una 'jugadora distinta'.

Con la victoria de este domingo, Brady también se ha convertido en la primera jugadora universitaria en alcanzar unos cuartos de final del US Open desde 1994, cuando hizo lo propio Gigi Fernandez.

'Si cuando empecé mis estudios universitarios en 2013 me hubieras dicho que (...) siete años más tarde estaría en los cuartos de final del US Open, probablemente me hubiera reído', dijo. EFE