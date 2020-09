Brahim: 'Zidane me habló muy bien de Italia'

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Brahim Díaz, cedido esta campaña por el Real Madrid al Milan sin opción de compra, se mostró orgulloso de llegar a un club 'con una historia increíble' y señaló que se lo recomendó Zinedine Zidane, que le habló 'muy bien de Italia'.

'Mis primeras impresiones como jugador del Milan son muy buenas, se nota lo que es el club en Italia. Es un privilegio poder jugar para este gran club con una historia increíble. Es un honor estar en este gran equipo', aseguró a la televisión oficial del AC Milan.

Brahim reconoció que habló con el técnico del Real Madrid sobre la posibilidad de jugar en el fútbol italiano y que Zidane se lo recomendó.

'Me han entrenado técnicos como Pep Guardiola y Zidane. Sé que ambos jugaron en Italia. Zidane fue muy bueno conmigo en Madrid y me habló muy bien de Italia y de la Serie A. Milán es una ciudad que le encanta', relató.

Lucirá el número 21 que la pasada temporada portaba Zlatan Ibrahimovic, que ha pasado a llevar el 11 del Milan.

'Llevar el número que tenía la temporada pasada Zlantan es un honor. Hay mucha presión y me gusta, porque el Milan es una leyenda y este año lo defenderé con pasión y sobre todo con buen fútbol para que disfruten los aficionados del club. Un honor para mí llevar esta camiseta', subrayó.

Brahim espera encontrarse con el español Theo Hernández y que le ayude en su adaptación: 'No he tenido la oportunidad de hablar con Theo, pero seguro que en cuanto llegue al equipo en el primer entrenamiento me recibirá con buen trato porque ha estado en el Real Madrid y sabe lo que significa. Ahora en Italia sabe lo que es la adaptación y creo que será fácil porque el grupo es increíble'. EFE