Brandi Carlile, Brittany Howard encabezan premios Americana

En esta combinación de fotografías Brandi Carlile en JONI 75: A Birthday Celebration en Los Angeles el 7 de noviembre de 2018, izquierda, y Brittany Howard en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio el 14 de abril de 2018. Carlile encabeza las nominaciones para los Americana Honors and Awards con siete menciones incluyendo artista del año como solista y artista del año para dúo o grupo por su trabajo con The Highwomen, con Maren Morris, Amanda Shires y Natalie Hemby. Howard tiene cinco nominaciones incluyendo artista del año y álbum del año por su disco solista 'Jaime'.