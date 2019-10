Brasil: al menos 3 muertos tras guerra de facciones en Río

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una disputa por territorio entre facciones criminales en la zona norte de Río de Janeiro dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron el viernes las autoridades de Brasil.

De acuerdo con la policía, miembros del Comando Vermelho --una de las mayores organizaciones criminales del país-- invadieron la noche del jueves el complejo de la Pedreira, un conjunto de favelas dominado por una banda rival conocida como Terceiro Comando Puro.

Dos hombres fueron capturados el viernes por presunta asociación ilícita y tráfico y porte ilegal de armas.

“Hubo una guerra entre facciones rivales. Esta mañana no hubo nuevos enfrentamientos, pero la población está temerosa”, dijo a The Associated Press Rodrigo Barros, delegado de la policía a cargo del caso.

La policía investiga las circunstancias que llevaron al deceso de tres personas. Un hombre que ya se encontraba sin vida fue llevado por sus parientes a un hospital de la zona el jueves. Agentes de la policía encontraron el viernes otros dos cuerpos, uno en la zona donde se produjo la invasión y otro en el área desde dónde provendrían los criminales que organizaron el ataque.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los muertos y las circunstancias en que fallecieron.

Las autoridades destacaron la complejidad del conflicto entre las facciones, determinada por la cercanía geográfica entre los territorios dominados por cada grupo. “Cada una está al lado de la otra, en un terreno sin barreras o límites geográficos. La policía necesita una planificación para actuar”, agregó Barros.

Muchas personas que circulaban por la zona el jueves mientras se desataba el ataque debieron buscar refugio en una estación de subterráneo escapando de los intensos tiroteos. La Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros de Río dijo que siete vehículos fueron incendiados el jueves.

La policía ha reforzado el patrullaje en la región e investiga las circunstancias de la invasión de territorio.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, dijo el viernes que las facciones criminales “utilizan a la población como escudo” y prometió no “retroceder” en el combate al crimen.

“Río comienza a cambiar, pero en áreas donde hay desorden urbano la población es utilizada como escudo, los criminales hacen una guerra, matan personas, las entierran por allá y nadie acaba sabiéndolo”, dijo Witzel a la prensa local.

“Cuando escucho relatos de los vecinos quedo aterrorizado con lo que sucede por causa de las facciones”, agregó el gobernador.

La violencia continúa siendo un problema grave en el estado de Río y en Brasil, donde en 2018 murieron de forma violenta más de 57 mil personas, según datos preliminares del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.