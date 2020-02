Brasil: detectan mancha de crudo tras avería en barco

RÍO DE JANEIRO (AP) — La agencia ambiental brasileña detectó una “fina” mancha de petróleo alrededor de un buque carguero semihundido a 100 kilómetros de la costa de São Luís, en el noreste brasileño, que sufrió una avería.

El barco Stellar Banner, operado por la empresa surcoreana Polaris, transportaba mineral de hierro de la empresa brasileña Vale y tenía como destino el puerto de Qingdao, en China.

En la noche del lunes el comandante de la embarcación detectó la entrada de agua en los compartimientos de carga y encalló el barco a propósito para evitar un naufragio.

Además de una carga de 300.000 toneladas de mineral de hierro, el barco llevaba cerca de cuatro millones de litros de combustible para uso propio. Sus 20 tripulantes fueron rescatados el miércoles.

La agencia ambiental sobrevoló el viernes el área adonde permanece la embarcación y detectó manchas en un radio de 830 metros. El cálculo del volumen de crudo desparramado en el agua será realizado en las próximas horas, informó la agencia en una nota.

Las autoridades brasileñas se mantienen en alerta ante un eventual daño ambiental. La Marina de Brasil abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Contactada por The Associated Press, la empresa Polaris en Brasil no quiso comentar el incidente.

El comandante de la Capitanía de los Puertos, Alekson Porto, dijo a la prensa local que el riesgo de naufragio es “pequeño”, mientras cuatro barcos están en la región para actuar en caso de emergencia.

La empresa minera Vale, responsable de la carga, pidió el jueves a la petrolera Petrobras la cesión de dos navíos para contener un eventual derrame de petróleo, según una nota de la compañía.