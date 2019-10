Brasil: gobierno cancela contrato entre Petrobras y McLaren

RÍO DE JANEIRO (AP) — El gobierno brasileño puso punto final a un contrato millonario de publicidad de la petrolera estatal, Petrobras, con el equipo de Fórmula 1, McLaren.

La decisión fue confirmada el jueves por la noche en una nota divulgada por el Ministerio de Economía. El comunicado oficial menciona el fin de un contrato “injustificable” entre la petrolera y McLaren por un valor cercano a los 200 millones de dólares.

El presidente Jair Bolsonaro había anticipado en mayo que su administración buscaría alguna manera de rescindir el contrato.

Según el gobierno, el nuevo foco de la compañía --controlada por el Estado-- estará puesto en “aumentar de forma acelerada” la extracción de petróleo y desarrollar un proceso de “desinversión”.

De acuerdo con el sitio oficial de la compañía petrolera, además de publicidad para la empresa, el acuerdo incluía un proyecto de cooperación con McLaren para desarrollar combustibles y lubricantes más eficientes con contribución del Centro de Investigaciones de Petrobras y profesionales del Centro de Tecnología de McLaren.

La asesoría de comunicación de McLaren dijo a The Associated Press que por tratarse de un asunto comercial de carácter “confidencial” no emitiría comentarios.