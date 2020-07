$!Bravos: Freeman, otros 3 jugadores, dan positivo por virus

ATLANTA (AP) — El toletero de los Bravos de Atlanta Freddie Freeman, el relevista Will Smith y dos compañeros de equipo dieron positivo por coronavirus, en un duro golpe a los campeones de la División Este de la Liga Nacional apenas tres semanas antes del inicio de una campaña demorada por la pandemia.

“Va a pasar un tiempo antes que le tengamos de regreso', dijo el piloto Brian Snitker el sábado sobre Freeman.

Snitker dijo que los cuatro jugadores, incluyendo el derecho Touki Toussaint y el jugador de cuadro Pete Kozma, aceptaron dejar que el equipo hiciese público los resultados de sus pruebas.

El manager dijo que Freeman había tenido un resultado negativo en la semana antes del positivo del viernes. Agregó que Freeman tenía fiebre y “no se sentía bien”.

La esposa de Freeman, Chelsea, publicó en Twitter que el astro ha sufrido “dolores corporales, jaquecas, escalofríos y fiebre alta”.

“Es alguien que, literalmente, jamás se enferma, y este virus le cayó encima como si fuera una tonelada de ladrillos”, explicó. “Hemos sido realmente estrictos durante los últimos cuatro meses. No hemos ido a la tienda de abarrotes, no hemos ido a cenar una sola vez, no hemos visto a nuestros amigos... y aun así él se contagió”.

Las Grandes Ligas programaron una temporada de 60 juegos que arrancara el 23 de julio. El toletero es el mayor astro de las Grandes Ligas en haber dado positivo hasta ahora en un resultado anunciado públicamente por su equipo.

Es demasiado pronto para saber si el estatus de Freeman para el resto de la campaña pudiera verse comprometido.

“Es un asunto serio', dijo el jardinero de los Bravos Nick Markakis. “Espero que Freddie se cure rápidamente. Sé que es joven y saludable. Espero que se sane y regrese lo más pronto posible porque como sabes, en una temporada de 60 partidos, una semana puede cambiar las cosas rápidamente”.

Freeman, de 30 años, fijó marcas para su carrera con 38 jonrones y 121 empujadas la campaña pasada, ayudando a Atlanta a ganar su segundo banderín divisional consecutivo.