$!Bravos prometen perseverar sin Acuña

MIAMI (AP) — Los Bravos de Atlanta tendrán que arreglárselas sin su estelar jardinero Ronald Acuña Jr. por lo que resta de la temporada.

El venezolano de 23 años sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha en el quinto inning de la victoria 5-3 de Atlanta sobre los Marlins de Miami el sábado.

Una resonancia magnética confirmó la gravedad de la lesión y los Bravos informaron el resultado tras el juego, el punto final de la temporada de uno de los peloteros más dinámicos de las mayores.

“Sabía que era algo malo, pero no supe la gravedad hasta que el doctor me lo dijo', señaló Acuña el domingo. 'No tengo control de lo que pasó. Seguiré trabajando fuerte para regresar pronto. Si antes daba el 100% ahora daré el mil por ciento”.

El mánager de Atlanta Brian Snitker dijo que la lesión es otro golpe que el club deberá lidiar

“Es otro golpe que tendremos que absorber”, dijo Snitker previo al juego que cerraba la serie ante los Marlins.

“Es un chico fuerte, se recuperará muy bien y proseguirá su carrera de un Salón de la Fama cuando vuelva', añadió.

Snitker mencionó que tuvo una buena charla con Acuña poco después que se recibieron los resultados de la resonancia.

“Estaba de buen ánimo', dijo Snitker. “Preguntó mucho sobre la rehabilitación y el proceso a seguir.... son muchas cosas inciertas para alguien que nunca había pasado por algo así”.

No se ha fijado una fecha para la cirugía.

Snitker dijo que los Bravos no se escudarán con la lesión de Acuña como excusa durante la segunda parte de la temporada.

“Tendremos que seguir jugando”, dijo Snitker. “Tendremos que reagruparnos y perseverar”.

Acuña cayó mal con su pierna derecha al saltar en la zona de advertencia del jardín derecho al tratar de atrapar una línea de Jazz Chisholm Jr. en el quinto inning. Se estrelló contra el muro y cayó al piso, tomándose la rodilla derecha mientras Chisholm anotaba con un jonrón dentro del cuadro.

Acuña, quien debutó en 2018 y ganó el galardón al Novato del Año esa temporada, bateaba para .283 con 24 jonrones y 52 carreras impulsadas.

Los Bravos, campeones del Este de la Liga Nacional las últimas tres campañas, amanecieron cuatro juegos detrás de los líderes Mets de Nueva York.