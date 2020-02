$!Brees manifiesta su intención de seguir con Saints en 2020

NUEVA ORLEANS (AP) — La carrera del quarterback Drew Brees, repleta de récords, se encamina a una 20ma temporada en la NFL, y 15ta con los Saints de Nueva Orleans.

Brees, de 41 años, anunció su intención de regresar para la próxima campaña, mediante un mensaje publicado el martes en las redes sociales.

“¡Mis sentimientos sobre la temporada 2020! Espero con ansias el trabajo pesado y la aventura, por la recompensa que al final valdrá la pena”, escribió Brees en su publicación. “Los amo #WhoDatNation. ¡Vamos otra vez por todo!”.

Brees se perdió cinco partidos por una lesión en la mano con la que lanza, que requirió una cirugía, pero fue productivo la temporada pasada, al tiempo que guio a Nueva Orleans a su tercera aparición consecutiva en la postemporada. Su acierto de 74,3% en pases completos fue el segundo más alto en la historia de la NFL, apenas por detrás del récord de 74,4% que estableció en 2018.

También lanzó para 27 touchdowns y sólo cuatro intercepciones. Fue elegido para su cuarto Pro Bowl seguido, y el 13ro de su carrera.

Su decisión de regresar dará pie a una ronda de negociaciones sobre un contrato nuevo. Su último convenio expira automáticamente al término del año actual de la liga, el 18 de marzo.

Una persona familiarizada con la situación señaló que las negociaciones para un nuevo contrato todavía no han iniciado y no hay un periodo establecido para alcanzar un acuerdo. La persona habló con The Associated Pres bajo condición de anonimato debido a que ni Brees ni los Saints han discutido públicamente el tema.

El entrenador de los Saints, Sean Payton, y el gerente general, Mickey Loomis, han manifestado que están interesados en tener a Brees en el equipo si el quarterback, que cumplió 41 años el 15 de enero, todavía quiere jugar.

Si la historia reciente es una referencia en estas cuestiones, las negociaciones no deberían ser un problema. En dos ocasiones desde 2016, Brees ha aceptado acuerdos por dos años que, aunque seguían siendo generosos, estaban dirigidos más a proporcionar a los Saints una medida de flexibilidad de tope salarial en lugar de superar los límites del mercado de quarterbacks de la NFL. La campaña pasada, el contrato de Brees tuvo un valor de casi 23 millones de dólares.

Brees es el líder histórico de la NFL en pases completos, con 6.867, y de yardas mediante pases con 77.416 y de touchdowns con 547. Su marca de anotaciones es más vulnerable, con apenas seis por encima del veterano Tom Brady, quien ha jugado 20 años con los Patriots.

Aunque el contrato de Brady también expira este año, ha manifestado su intención de seguir jugando, ya sea en Nueva Inglaterra o en otro equipo.