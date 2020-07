$!Bundesliga: Union Berlin planea pruebas de coronavirus

BERLÍN (AP) — El club Union Berlin de la Bundesliga está ofreciendo pruebas gratis de coronavirus para más de 20.000 hinchas como parte de un plan para celebrar partidos a estadio lleno en septiembre.

El club ofrecerá las pruebas antes de cada partido a 22.012 hinchas — la capacidad oficial del estadio — y el personal del club, dijo Union el viernes por la noche. Cada persona debe dar negativo por el virus en las 24 horas previas al arranque y llevar su confirmación al estadio junto con el boleto, añadió el club.

Union quiere implementar el plan a tiempo para el primer partido en casa de la nueva temporada, que pudiera arrancar el 18 de septiembre. Otros clubes han experimentado con planes de facilitar el distanciamiento social con sus asientos, pero más de 80% de la capacidad en el estadio del Union está en terrazas donde los hinchas están parados mur cerca entre sí.

“La experiencia en nuestro estadio no es propicia para el distanciamiento social y si no podemos cantar y gritar, no es Union Berlin', dijo el presidente del club Dirk Zingler en una declaración.

“Queremos asegurarnos de que nadie resulta infectado en nuestro estadio — eso se aplica a los miembros del club y los hinchas visitantes. Implementar un plan así es un enorme reto organizativo y económico que estamos felices de acometer con todas nuestras fuerzas. Eso significa que como club asumiremos los costos de implementar las medidas necesarias'.

El plan del club es más ambicioso que los de otros clubes alemanes porque depende de pruebas masivas en lugar de distanciamiento social. Enfrenta obstáculos significativos. Alemania tiene una capacidad de pruebas comparativamente grande, pero el aumento de la demanda en Berlín antes de los partidos sería un nuevo reto.

Además, el gobierno municipal en Berlín mantiene una prohibición de las congregaciones grandes hasta el 24 de octubre. Eso forzó a cancelar el maratón de Berlín, programado para el 27 de septiembre.

Leipzig ha explorado la posibilidad de realizar partidos a 50% de capacidad, con distanciamiento social, y otros clubes alemanes han trabajado en ideas similares. La Bundesliga está hablando con el gobierno alemán y ha alentado a los clubes a trabajar con las autoridades locales de salud para elaborar planes.

T