Cadena de restaurantes colombianos se automatiza

Una clienta recoge su pedido mientras otro coloca su orden usando una pantalla táctil en un restaurante de la cadena MUY de Bogotá el 13 de agosto del 2020. La cadena venía planificando la automatización de sus operaciones desde antes de la pandemia del coronavirus y ya abrió su primer local 'sin contacto' físico entre personas. A customer picks up her food order from a locker while another places his order via touchscreen at a MUY restaurant, a Colombian fast food chain that is planning to turn its branches into automated restaurants, in Bogota, Colombia, Thursday, Aug. 13, 2020. The chain has opened its first 'contactless store' in a commercial district of Bogota, where many restaurants have been forced to shut down because of a ban on sit-down dining.