$!'Call of Duty' finalista al Salón de la Fama de Videojuegos

En esta foto proporcionada por el Strong National Museum of Play en Rochester, Nueva York, el martes 16 de marzo de 2021, los 12 finalistas para el Salón de la Fama de los Videojuegos de 2021. Aparecen: 'Animal Crossing' de Nintendo, 'Call of Duty' de Infinity Ward/Activision, 'FarmVille' de Zynga, 'FIFA International Soccer', 'Guitar Hero' de Harmonix, 'Mattel Football' de Mattel Electronics, 'Microsoft Flight Simulator', 'Pole Position' de Namco/Atari, 'StarCraft' de Blizzard Entertainment, 'Tran' de Midway y 'Where in the World is Carmen San Diego?' de Broderbund.