$!Canelo sube dos divisiones para retar la pegada de Kovalev

Saúl “Canelo” Álvarez necesitaba no tenía que tomar el riesgo. No en la división de los semipesados, y menos contra un pegador como Sergey Kovalev.

Una tercera pelea con Gennadiy Golovkin estaba servida. También pudo enfrentar a rivales de menor jerarquía que le hubieran permitido a Álvarez el mismo tipo de bolsa al que se ha acostumbrado cada vez que se pone los guantes.

Pero en la noche del sábado, el campeón mediano mexicano subirá al tinglado en busca del título en su cuarta división, esta vez en la de las 175 libres. Lo hará ante Kovalev, dueño de una potente pegada aunque hay gente que cree que su mejor momento ha pasado.

Y aunque el Canelo es el gran favorito, él mismo reconoce que no sabe cómo reaccionará si recibe un buen impacto de un semipesado con todas de la ley. Ese aspecto intrigante es lo que vende la pelea — pero que potencialmente la convierte en muy peligrosa para Álvarez.

“No lo sabes hasta que te subes al ring”, dijo Álvarez. “Subir dos divisiones ya es un reto”.

Se trata de un desafío que Álvarez se siente capaz de superar, quizás más fácil debido a que Kovalev tiene 36 años y la ha pasado mal en sus más recientes combates. El ruso llegó a mantener un reinado imperial en los semipesados, noqueado a casi a todos que se le pararon en frente en el entarimado, pero ahora busca la que podría ser su última gran bolsa.

Aunque Álvarez será el más pequeño en el ring, el mexicano tiene su velocidad de manos, su magnífico contragolpeo y la inconfundible confianza de un peleador que ha vivido muchos combates de magnitud al presentarse en el MGM Grand Garden.

“Entraré a la zona de confort del campeón, pero estamos preparados para esto”, dijo Álvarez. “Tenemos la inteligencia y habilidad para vencer a Kovalev”.

La pelea será la tercera de Álvarez dentro del contrato de 11 que firmó con el servicio de streaming DAZN, con el que cobrará la astronómica cifra de 365 millones de dólares en cinco años.

A sus 29 años de edad, el “Canelo” está en todo su apogeo y es hoy por hoy la máxima atracción del boxeo, además de erigirse como el deportista más reconocido en México.

Álvarez ha perdido sólo una vez, la derrota ante Floyd Mayweather Jr. en 2013 que atribuyó a su falta de experiencia. Podrá presumir de haber reinado en cuatro divisiones distintas si vence a Kovalev. Su nombre siempre suena cuando se habla de los mejores boxeadores libra por libra, un gladiador con velocidad de manos y pegada, pero también dueño de mucha astucia boxística que ha acumulado en una carrera profesional que comenzó en México cuando apenas tenía 15 años.

La incógnita en torno a Kovalev es si sabrá asimilar los golpes de un peleador mucho más corpulento y que el ruso siente su pegada.

“Sabemos lo que trae y el reto que representa”, dijo Álvarez. “Sé que tiene unos brazos muy largos, pega duro con el jab y sabe moverse. Pero me he preparado para esto. Es sin duda el rival más fuerte que he enfrentado y es un tremendo riesgo el que tomo, pero estoy listo”.

Kovalev también se declara listo, y no sólo para llevarse una bolsa que sería de unos 12 millones de dólares, la más rica de su carrera. Peleó hace apenas 10 semanas atrás en su natal Rusia y pasó apuros al medirse con Anthony Yarde antes de vencerle. Asegura haber recuperado ganas con su nuevo entrenador Buddy McGirt.

Para ganar, Kovalev tiene que hacer que Álvarez siente la pegada de alguien que cuenta con 29 nocauts en 38 peleas y demostrar que no se fatigará en los últimos asaltos como le pasó con Ward. Pero ha disputado en grandes peleas previamente y no se va a intimidar por el momento.

'Canelo es muy talentoso y realmente famoso, así que cargo con mucha presión”, dijo Kovalev. “Pero créanme, he estado en el boxeo desde que tengo 11 años y me irá bien. No es algo nuevo para mí”.