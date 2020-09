Canet asegura tener todavía 'algo de dolor en la rodilla'

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Arón Canet, el mejor debutante en la categoría de Moto2, asegura antes del inicio del Gran Premio de San Marino en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático que, después de la caída en Austria, aún tiene 'algo de dolor en la rodilla'.

'La semana pasada me probé con una moto de 600 c.c. y tenía más molestias de las que me esperaba, pero seguimos haciendo trabajo de fisioterapia para intentar reducirlas', explica en la nota de prensa de su equipo Canet.

'Llego a Misano con expectativas altas, aunque en los últimos años no he conseguido grandes resultados, pero siempre he estado delante y luchando por el podio', recuerda el piloto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

'Se me da bien, me gusta, y mi objetivo este fin de semana será el de siempre, seguir aprendiendo e intentar estar en cabeza, con el grupo de delante, que es donde más se aprende', recalca Arón Canet sobre sus intenciones para el fin de semana. EFE