Cánticos discriminatorios marran triunfo de Roma ante Napoli

ROMA (AP) — Una breve interrupción por cánticos discriminatorios empañó el sábado la victoria 2-1 de la Roma ante el Napoli en la Serie A.

El árbitro Gianluca Rocchi tomó la decisión en el segundo tiempo cuando hinchas de la Roma empezaron a entonar cánticos denigrantes sobre el sur de Italia — que son considerados de la misma manera que los cánticos racistas. El partido se reanudó tras unos cuantos minutos.

Un fotógrafo de The Associated Press que estaba al lado de la cancha escuchó esporádicos insultos racistas hacia el zaguero del Napoli Kalidou Koulibaly, quien es negro.

Rocchi había ordenado que se emitiera una advertencia en la megafonía del Estadio Olímpico, pidiendo a los aficionados que desistieran de los cánticos.

Durante la suspensión, Rocchi reunió a los equipos en el círculo central. El delantero romanista Edin Dzeko encaró a la grada, instando a los hinchas a que aplaudiesen en vez de abuchear al equipo visitante.

'Como no domino bien el italiano no entendía lo que había pasado, pero no soy partidario de ningún tipo de discriminación”, dijo Paulo Fonseca, el técnico portugués de la Roma, que añadió que incidentes como ese ocurren “en todas partes del mundo”.

Bajo la batuta del centrocampista argentino Javier Pastore, la Roma ganaba 2-0 al momento de la suspensión. Nicolo Zaniolo y Jordan Veretout fueron los autores de los goles del club de la capital.

Poco después de la interrupción, Arkadiusz Milik descontó para el Napoli.

La Roma extendió a seis su racha de partidos sin perder y escaló al tercer puesto de la tabla, un punto por delante de Atalanta, que este domingo recibe a Cagliari.

Napoli, con apenas tres puntos cosechados en sus últimos cinco partidos, retrocedió a la séptima plaza.

DE LIGNT LUCE EN DERBI DE TURÍN

Matthijs de Ligt anotó el primer tanto en su carrera con la Juventus, para conseguir la victoria por 1-0 sobre el Torino en el derbi local.

El internacional holandés fue abastecido por el argentino Gonzalo Higuaín para que marcara a unos pasos de la puerta, a los 70 minutos.

De Ligt se convirtió en el defensa más caro en la historia de la Serie A en julio, cuando la Juve lo contrató por 75 millones de euros (85 millones de dólares), procedente del Ajax.

La Vecchia Signora, líder de la Serie A, siguió un punto encima del Inter.

El arquero de Torino, Salvatore Sirigu, realizó algunas atajadas espectaculares que mantuvieron apretado el encuentro.

LUKAKU EMULA A RONALDO

Romelu Lukaku firmó un doblete — incluyendo un penal en los descuentos — y el Inter de Milán le dio la vuelta al marcador para salir triunfante 2-1 de visita ante Bologna.

Lukaku se convirtió en el primer jugador desde Ronaldo que anota ocho goles en sus primeros 11 partidos con el Inter. El brasileño lo hizo en 1997 con nueve dianas.

Además, con seis victorias en seis partidos, el Inter es el único club de las cinco grandes ligas de Europa que ha ganado todos sus partidos de visitante.

Roberto Soriano anotó para Bologna con un remate que fue desviado por el zaguero del Inter Stefan de Vrij.