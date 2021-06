$!Carlisle volverá a dirigir a Pacers tras romper con Mavs

INDIANÁPOLIS (AP) — Cuando Kevin Pritchard contrató a un nuevo entrenador en octubre, tomó un riesgo.

Esta vez, el presidente de operaciones de los Pacers de Indiana optó por alguien conocido.

Pritchard fichó el jueves a Rick Carlisle, quien hace poco se había desvinculado de los Mavericks de Dallas. El estratega de 61 años y de larga trayectoria en la NBA regresa el equipo donde relanzó su carrera en los banquillos hace casi dos décadas.

Carlisle confirmó la contratación a The Associated Press, aunque el equipo no divulgó un anuncio inmediato.

Los Pacers tienen la convicción que Carlisle brindará estabilidad a un equipo con varios veteranos que lidió con muchas lesiones la pasada temporada. El resultado fue un saldo negativo de victorias y derrotas, y perderse los playoffs por primera vez en seis años.

Carlisle tendrá que reanimar de inmediato a la misma organización que dirigió entre 2003-07, llevándoles a las final de la Conferencia Este en su primera temporada.

Ahora será el tercer técnico de los Pacers en menos de 12 meses.

Nate McMillan fue despedido en agosto tras caer en la primera ronda de los playoffs por cuarto año seguido, y apenas semanas después de haber firmado una extensión de contrato. Su sucesor, Nate Bjorkgren, apenas duró una tumultuosa campaña, siendo despedido el mes pasado.

Los Pacers conocen bien a Carlisle, un entrenador de vieja escuela que pone énfasis en la disciplina, y que se desempeñó durante tres temporadas como auxiliar de Larry Bird durante la era más exitosa de la franquicia. Sus virtudes podrían ser claves para que Indiana mejore su funcionamiento defensivo, luego de quedar 25tos en la liga la pasada temporada.

Queda por constatar si Carlisle es la persona idónea tras una temporada en la que Bjorkgren mantuvo una tirante relación con sus jugadores.

Carlisle tuvo ciertos momentos tensos en Dallas. El astro Luka Doncic ocasionalmente expresó su enojo hacia el entrenador durante los partidos. Carlisle renunció la semana pasada, un día después que el gerente general Donnie Nelson se marchó del club. El dueño de Dallas Mark Cuban dijo que Carlisle fue quien tomó la decisión de irse.

De por vida, Carlisle exhibe una marca de 836-689, dirigiendo a los Pacers, Pistons y Mavs. Llevó a Dallas a su único campeonato de la NBA en la campaña 2010-11, teniendo a Dirk Nowitzki como figura emblemática, y se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la franquicia, con 555.

Pero luego de la conquista del título, Carlisle no volvió a ganar otra serie de postemporada.