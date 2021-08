$!Castroneves lidera generación 2022 para Salón de la Fama

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — Helio Castroneves empató el récord de cuatro victorias en las 500 millas de Indianápolis en mayo.

Las recompensas por su hazaña siguen llegando.

Cuando el popular brasileño de 46 años regresó al Indianapolis Motor Speedway el jueves, jueces de pista presentaron un ladrillo de bronce con su nombre y el viernes fue nombrado la estrella de una lista de nueve miembros nuevos del Salón de la Fama de Estados Unidos de los deportes de motor para 2022.

“La motivación siempre ha estado ahí”, dijo Castroneves. “No se trata del título. Nunca perdí la fe. No me pondría el casco si no pensara que tenía una oportunidad de triunfar. Para mí, eso es lo que me mantiene justo ahí al límite y la competencia en la Serie IndyCar es tan competitiva que si uno estornuda pierde por una décima de segundo”.

Castroneves, la selección en monoplazas, será acompañado por el dueño de NASCAR Jack Roush, Pete Brock de autos deportivos, Dick LaHaie de carreras de aceleración, el cofundador de NASCAR Raymond Parks y el constructor de NASCAR Banjo Matthews, Denise McCluggage en la categoría de medios, mientras que los innovadores de motocicletas Trey Vance y Byron Hines aparecerán como una sola selección.

Roush fue la mente maestra de más de 300 victorias en la Serie Cup. Brock diseñó el auto cerrado Cobra Daytona campeón mundial de 1965. LaHaie es la única persona en ganar títulos de NHRA Top Fuel como piloto y jefe de escudería.

La 1oma y última elección será dada a conocer a finales de este mes.

George Levy, presidente del Salón de la Fama con sede en Florida, explicó que la mitad de las 200 boletas vienen de periodistas e historiadores y la otra mitad es para miembros del Salón de la Fama. Agregó que los votos para este año fueron emitidos antes que Castroneves se convirtiera en el primer piloto nacido en el extranjero en ganar cuatro ediciones de las 500 millas de Indianápolis.

Con un palmarés de seis victorias en CART y 25 en IndyCar para un total de 31, Castroneves está empatado con Paul Tracy y el británico Dario Franchitti, tres veces ganador de la Indy, en el 10mo lugar de todos los tiempos. Sus 47 poles en carreras también se encuentran entre los líderes históricos.