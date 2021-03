Catorce heridos en ataque suicida en una catedral indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Al menos 14 personas resultaron heridas en la isla indonesia de Sulawesi, después de que un agresor suicida se inmolara ante una abarrotada catedral católica donde acababa de terminar una misa del Domingo de Ramos, según la policía.

Un video tomado con un celular al que tuvo acceso The Associated mostraba restos humanos dispersos cerca de una motocicleta en llamas ante la catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Makassar, la capital de la provincia de Sulawesi del Sur.

El país estaba en alerta tras la detención en diciembre de Aris Sumarsono, conocido como Zulkarnaen y líder del grupo Jemaah Islamiyah.

Wilhelmus Tulak, un sacerdote católico que dirigía la misa cuando explotó la bomba en torno a las 10:30 de la mañana, dijo a la prensa que un fuerte sonido asustó a su congregación, que acababa de terminar el servicio religioso que da inicio a la Semana Santa católica, que culmina con la Pascua.

La explosión se produjo cuando un primer grupo de feligreses salía de la iglesia y otros llegaban para el siguiente servicio, señaló.

Los guardias de seguridad de la iglesia sospechaban de dos motociclistas que querían acceder a la iglesia, señaló. Uno de los hombres detonó sus explosivos y murió cerca de la puerta cuando los guardias le hicieron frente. Entre los heridos había cuatro guardias y varios fieles.

La policía seguía tratando de identificar a dos agresores que iban en motocicleta y emplearon potentes explosivos, indicó en una conferencia de prensa en la capital, Yakarta, el portavoz de la Policía Nacional Argo Yuwono.

Las autoridades investigaban si los sospechosos tenían lazos con una filial local de la ilegalizada red Jemah Islamiyah o actuaban de manera independiente.

El cuerpo antiterrorista de Indonesia, conocido como Densus 88, ha detenido en los últimos meses a unos 64 sospechosos en varias provincias, incluidos 19 el mes pasado en Makassar. Las detenciones seguían a un aviso sobre posibles ataques contra la policía y lugares de culto.

Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, ha sufrido atentados desde los ataques en la isla turística de Bali que mataron a 202 personas en 2002, la mayoría turistas extranjeros.

En los últimos años, los ataques contra extranjeros se han visto sustituidos por agresiones más pequeñas y con menos víctimas contra el gobierno, la policía y fuerzas antiterroristas y personas a las que los milicianos consideran infieles.

A court banned Jemaah Islamiyah in 2008, and the group was weakened by a sustained crackdown. A new threat has emerged in recent years inspired by the Islamic State group’s attacks abroad.

The country’s last major attack was in May 2018, when two families carried out suicide bombings in the second-largest city of Surabaya, killing a dozen people including two young girls whose parents had involved them in one of the attacks. Police said the father was the leader of a local affiliate of the Islamic State group known as Jemaah Anshorut Daulah.

Karmini reported from Jakarta, Indonesia.