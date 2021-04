Chelsea empata y está entre los 4 primeros de la Premier

LONDRES (AP) — Fuera de la cancha, el Chelsea se deslindó de los planes para formar una Superliga, escindida respecto de los torneos europeos tradicionales. Dentro del campo, el club londinense se colocó entre los cuatro primeros de la Liga Premier, al empatar el martes sin goles ante Brighton.

Los dirigidos por Tomas Tuchel lucieron inofensivos en Stamford Bridge, donde apenas generaron una oportunidad clara ante un conjunto visitante que está amenazado por el descenso y que casi se lleva el triunfo en los últimos 15 minutos, con un disparo de Danny Welbeck que impactó un palo.

El zaguero Ben White fue expulsado en los descuentos por el Brighton, tras recibir su segundo cartón amarillo.

Con este punto, los Blues se colocaron encima del West Ham por diferencia de goles, en el cuarto sitio, el último que otorga un pasaje a la Liga de Campeones. Chelsea se mide con los Hammers el sábado.

Hubo más motivos de festejo fuera del estadio para los seguidores del Chelsea, quienes se habían reunido antes del cotejo a fin de protestar contra la decisión de incorporarse a la nueva Superliga, reservada principalmente a clubes de elite.

El puntapié inicial se retrasó 15 minutos, puesto que el autobús del Chelsea se demoró en llegar a Stamford Bridge, en medio de las protestas. Petr Cech, el director deportivo del Chelsea, descendió del vehículo para hablar con los seguidores indignados.

En un video difundido mediante las redes sociales, se escucha que algunos hinchas tachan de “traidor” al exportero.

Más tarde, cuando surgieron los reportes de que el club inglés se retiraba de la Superliga, fue posible ver que varios aficionados saltaban y celebraban. Durante el partido, Manchester City se convirtió en el primer club en confirmar que se retiraba de los planes en torno del nuevo torneo.

“Fue bonito ver a los hinchas ahí. Fue bueno ver esas emociones, esos sentimientos y esa respuesta que dieron todos hoy”, opinó el técnico del Brighton, Graham Potter. “Fue una muestra universal en la que todos apoyaron este tema”.

Y tras el cotejo, era un hecho que todos los clubes ingleses contemplados por la iniciativa original la han abandonado. Los organizadores de la Superliga que seguían vinculados con el proyecto anunciaron poco después que lo estaban reconsiderando.

Chelsea preparaba los documentos para desentenderse formalmente de la Superliga, dijo a The Associated Press una persona enterada de la situación. Esa fuente solicitó permanecer anónima porque el club no ha enviado todavía el anuncio de su decisión a los organizadores del nuevo certamen.

Brighton se alejó siete puntos de la zona de descenso. Además ha disputado un partido menos que Fulham, el equipo situado en la antepenúltima plaza.