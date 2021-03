Chile enfrenta eventual postergarción de elecciones

SANTIAGO DE CHILE (AP) — La oposición de centroizquierda en el Senado de Chile condicionó el lunes su apoyo a la propuesta del gobierno de posponer las elecciones previstas para abril debido a la crudeza de la segunda ola de la pandemia, a la entrega de nuevos y mejores apoyos económicos a muchos chilenos que están en cuarentena.

El presidente Sebastián Piñera anunció la noche del domingo que impulsaría la postergación en cinco semanas de las elecciones simultáneas de alcaldes, concejales, gobernadores y de constituyentes, previstas para el 10 y 11 de abril. El mandatario requiere el apoyo de dos tercios de los diputados y senadores para la reforma constitucional que requeriría el aplazamiento en un Congreso en el que la centroizquierda tiene mayoría.

“La oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo. Para que esta postergación tenga sentido y sea responsable, debe estar apoyada de transformaciones importantes desde el punto de vista de la gobernanza sanitaria... en la forma como se entregan las ayudas sociales y económicas”, advirtió Yasna Provoste, presidenta del Senado, luego de reunirse en línea con sus colegas.

Un encuentro más tarde entre los directivos del Senado y Piñera derivó en un compromiso de las partes de crear equipos para que estudien cómo mejorar las ayudas económicas, lo que permitiría allanar la aprobación del aplazamiento de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. El encuentro se dio en el marco de una reunión de saludo de los directivos del Senado que recién asumieron sus cargos.

Al terminó de la cita, Provoste valoró “la disposición que ha tenido el Presidente de la República para establecer un equipo entre el ejecutivo y el parlamento... para poder revisar la política de protección social, profundizar las ayudas en el marco de los presupuestos que están disponibles”.

En medio de la presión de los senadores de centroizquierda al gobierno, el ministro de Salud, Enrique Paris, en declaraciones en el Congreso aludió a las políticas sociales y pareció dar la razón a la oposición.

“Chile no tiene preparado un sistema de ayuda social contundente, robusto, que permita que la gente que tenga que aislarse pueda recibir un apoyo económico o apoyo de otro tipo. Entonces el colchón de ayuda a la población más vulnerable no está suficientemente preparado”. Agregó que “yo no me refiero solamente a este gobierno”.

El gobierno mantiene a más de 16 millones de personas bajo una cuarentena permanente, y el sábado y el domingo sumó a otros dos millones a un confinamiento de fin de semana, para frenar la propagación del virus. Muchos chilenos no respetan la cuarentena porque viven de sus ingresos diarios. Los expertos señalan que los efectos de las cuarentenas no se conocerán antes de un par de semanas.

Chile enfrenta los peores momentos desde la llegada hace un año de la pandemia, con inéditas cantidades de contagiados y de enfermos hospitalizados en las unidades de pacientes críticos, que están cerca del colapso luego que hace más de una semana llegó al 95% de ocupación de camas.

El gobierno ha entregado múltiples ayudas en lo que va de la pandemia, y recientemente anunció la entrega de nuevos bonos, préstamos, postergaciones de pagos de tributos que, según sus cifras, tendrían un costo de 6.000 millones de dólares y alcanzarían a unos nueve de los 19 millones de chilenos.

Piñera se resistió hasta el fin de semana al aplazamiento de las elecciones de abril, pero las crecientes cifras rojas con que se expresa la segunda ola y la recomendación unánime de los expertos que asesoran al Ministerio de Salud de suspender los comicios lo llevó a cambiar de posición.

Los últimos días los nuevos contagios promedian los 7.400 por jornada, los pacientes en condiciones de propagar el virus superan los 42.000 y los enfermos de COVID-19 en las unidades de pacientes críticos llegaron a 2.590 el lunes, de los cuales 2.237 respiraban con un ventilador mecánico. La última semana se sumaron 270 nuevos enfermos graves. El total de camas habilitadas son 3.579.

Chile lidera las vacunaciones en la región, con más de 6,4 millones de inmunizados, la mitad con segunda dosis, y tiene a más del 80% de sus adultos mayores inoculados, pero los expertos también coinciden en que aún es pronto para que sus efectos se reflejen en los índices sanitarios.

El país sudamericano registra más de 980.000 contagiados y los fallecidos superan los 23.000.