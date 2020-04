$!Chilenos combaten hambre en pandemia con 'ollas populares'

El coronavirus, que separa a las personas de sus familias y conocidos, reunió este viernes a un grupo de chilenos que recolectan víveres, los cocinan y -encabezando las llamadas “ollas populares”-ofrecen un plato de comida a quienes no tienen qué llevarse a la boca.

En populosa barriada pobre de Puente Alto, al sureste de la capital chilena, miles de personas que viven de trabajos informales -como ventas de verduras, frutas o lavando automóviles-perdieron a la mayoría de sus compradores, que están encerrados en sus viviendas para alejarse del virus.

Cada día son más los que no tienen para alimentarse entre los más pobres en Puente Alto, dijo a The Associated Press Lina Saavedra, dirigente de un grupo de activistas de derechos humanos que surgió tras el estallido social de octubre del año pasado, cuando millones de personas se manifestaron contra la desigualdad en Chile.

Antes de la llegada de la pandemia, a inicios de marzo, Chile tenía un desempleo cercano al 8%, y hasta mediados de abril se estima que llegó a los dos dígitos. Unas 300,000 personas fueron informadas de su próximo despido y 80,000 más fueron desvinculados formalmente. Las cifras no reflejan a unos cuatro millones de trabajadores informales en una fuerza laboral de nueve millones de personas