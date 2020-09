Chiquis Rivera sale al campo para cantar

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Chiquis Rivera le cantará a los campesinos de California para agradecer su labor durante la pandemia en un par de conciertos que serán transmitidos por Facebook Live.

“Siempre me ha gustado sumarme a causas bonitas, positivas y ésta es una de ellas”, dijo Rivera en una entrevista con The Associated Press por videollamada desde California. “A los campesinos gracias por su trabajo. Todos los días están ahí a pesar del clima, a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Ellos están trabajando por todos nosotros así que para mí es un honor el poder ir a cantarles en vivo después de tanto tiempo”.

Rivera, cuya familia también se dedicó a la pisca de fresa, planea incluir canciones de despecho, otras para empoderar a la mujer y unas más para festejar de su más reciente álbum “Playlist”, así como dos de sus discos anteriores. Los conciertos serán transmitidos el viernes por la noche y el 18 de septiembre por la página de Facebook de su tío, Lupillo Rivera.

Los campos adonde se presentará son principalmente de ajo. Chiquis Rivera dijo que están revisando si podrían ampliar la gira a otros estados. Por lo pronto, Lupillo Rivera y el abuelo de Chiquis planean completar otros dos conciertos más como parte de la “Gira en el campo” en California. Su abuelo, dijo, no tiene miedo a tener actividades durante la pandemia. “No tenemos que tener miedo, nomas precaución”, dijo Rivera.

El COVID-19 se ha extendido por todo Estados Unidos y también se ha sentido entre los trabajadores agrícolas de California en condados como Ventura y el Valle de San Joaquín. Para los conciertos que ofrecerán los Rivera el requisito es que los asistentes y los músicos se hagan la prueba de COVID-19. También planean tener gel antibacterial y mantener la distancia. Pero no todo serán medidas de seguridad, también habrá comida y bebida para los asistentes.

“Yo creo que por mucho tiempo hasta que llegue la vacuna y ya se vaya este virus va a ser así y si queremos conciertos, si queremos trabajar, cualquier cosa, va a tener que ser así”, dijo Chiquis Rivera.

La cantautora anunció a mediados de julio en sus redes sociales que tenía COVID-19 al igual que su esposo, Lorenzo Méndez. Desde entonces Rivera se ha recuperado bastante, pero tras la enfermedad dice que notó una diferencia en su rendimiento al hacer ejercicio pues se le faltaba el aire y también tuvo dolores de cabeza muy intensos. Como parte de su recuperación sigue haciendo ejercicio y cuidando su alimentación, además de complementarla con vitaminas.

“A veces sí me siento un poquito cansada, son secuelas, dicen que es muy normal con el COVID y espero que con el tiempo se me vaya completamente”, dijo Rivera. “Era muy importante para mí en lo personal compartir esta experiencia con la gente porque hay mucha gente que ha tenido COVID y no lo ha dicho porque les da pena (vergüenza)... hay que compartirlo, ser honestos y transparentes”.

Desde hace varios años Rivera ha seguido una dieta cetogénica y en agosto publicó su libro “Chiquis Keto”, un libro de recetas de 21 días para seguir esta alimentación alta en proteínas y baja en carbohidratos.

Pero Rivera lo hizo pensando en “amantes de tacos, tortillas y tequila”. El libro tiene también una guía de ejercicios y playlists para acompañar estas actividades. Rivera dice que la dieta la ha inspirado a ser creativa en la cocina y ha compartido sus versiones bajas en carbohidratos de platillos mexicanos en las redes sociales.

“Dije voy a hacer un libro divertido, un libro fácil de leer”, dijo. “Imagínate, yo soy una mujer que me encanta comer, me encanta ir a México, yo me como mis tortas ahogadas, la comida es tan rica. Pero ahora con este libro se me están abriendo más ideas de mis platillos favoritos”.