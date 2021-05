Chivas apuesta por paciencia en busca de mejores resultados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La impaciencia de Chivas con sus técnicos fue un rasgo característico del club desde hace casi dos décadas, pero ahora su dirigencia apostará por una nueva fórmula en busca de mejores resultados.

Pese al fracaso en el deseo por meterse a la liguilla del torneo Clausura, el Guadalajara renovó por un año a Víctor Manuel Vucetich porque lo considera el entrenador ideal para el equipo, dijo el director deportivo Ricardo Peláez el viernes.

El acuerdo de Vucetich, quien dirigió su segundo torneo con el “Rebaño Sagrado”, terminaba a finales de mayo.

“Se ratifica a Víctor Manuel Vucetich porque tenemos al mejor director técnico mexicano”, sostuvo Peláez. “Tenemos a un técnico que es de los mejores, es un ganador, es la principal razón por la cual lo elegí, y por eso quiero que siga. Es una decisión consciente, bien pensada, consensuada con la Comisión de Fútbol”.

Desde que el finado Jorge Vergara compró al equipo en 2002, 24 técnicos, algunos en varias etapas, precedieron a Vucetich en el cargo y desde entonces Chivas sólo puede presumir los campeonatos del Apertura 2006 y Clausura 2017.

“Es irreal pensar que el único responsable es el técnico, no quiero que nos vuelva a pasar lo de antes, no voy a tomar decisiones al calor de los resultados, necesitamos ser fríos”, afirmó Peláez, quien consideró que la efectividad de Vucetich fue mejor que algunos de los timoneles anteriores, como el argentino Matías Almeyda, quien les dio su último campeonato hace cuatro años.

“Ese es el análisis, ¿para qué cortar un proceso?, no vamos a iniciar de cero otra vez, ya llevamos un camino recorrido”, añadió. “Sabemos que nos falta mucho, pero el problema no es solo Víctor y no lo voy a responsabilizar cortando su proyecto”.

Peláez convenció al hijo de Jorge Vergara, Amaury, quien es el nuevo dueño, de invertir unos 40 millones de dólares en fichajes a finales de 2019, cuando el dirigente tomó el control de la presidencia deportiva.

Desde entonces, Chivas sólo logró acceder a una liguilla, el torneo anterior, cuando alcanzaron las semifinales.

“Se me ha criticado por la elección de los refuerzos y los resultados ahí están, y no puedo defender lo indefendible. No es fácil jugar en Chivas porque la camiseta pesa, por los halagos, las exigencias, la fama, las críticas, por todo”, afirmó.

Por eso, Chivas será más cauto en esta pausa veraniega a la hora de elegir jugadores y que además del tema deportivo se analizará el aspecto psicológico y el entorno familiar para que “no nos vuelva a pasar ese tipo de cosas tenemos que ser más exhaustivos”.