Chivas logra agónico triunfo sobre Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Javier López acabó con un ayuno de seis jornadas sin triunfo para las Chivas, al anotar en los últimos segundos del duelo del domingo, para que Guadalajara remontara y venciera 2-1 a los Bravos de Juárez en la 15ta jornada del Apertura mexicano.

Jesús Molina había emparejado por el “Rebaño Sagrado” a los 49 y López celebró su tanto en los descuentos, para que su equipo ganara por primera ocasión desde la novena jornada.

El paraguayo Darío Lezcano abrió la cuenta por Ciudad Juárez a los 13 minutos, tras aprovechar un rechace al centro del área del arquero Antonio Rodríguez.

La victoria da un poco de aire a las Chivas en su anhelo por alcanzar la liguilla, al ubicarse en la 16ta posición. Juárez se estancó un escalón abajo.

Lezcano fue héroe y villano. Tras abrir el marcador en la primera acción de peligro de su equipo, fue expulsado en la recta final de la primera parte.

Molina aprovechó una falla en la marca para igualar con un cabezazo desde el corazón del área, y López consumó la gran reacción del chiverío después de conducir hasta el área y sacar un zapatazo que se anidó en la parte baja de del arco.

Las Chivas habían sacado tres empates y sufrido tres derrotas a lo largo de su racha sin victoria.

Más temprano, los Diablos Rojos alimentaron sus deseos de pelear por la liguilla después de vencer 2-0 al Pachuca.

Luis Hernández abrió la cuenta por Toluca después de aprovechar que le llegó el esférico tras varios rebotes a los 52. El ariete colombiano Felipe Pardo selló la victoria con una gran definición en el área a los 84.

Antes de tomar la delantera, el arquero Alfredo Talavera había sido el héroe de los Diablos Rojos cuando realizó una efectiva atajada a un remate con dirección de gol de Víctor Guzmán a los 31.

Los Tuzos tuvieron una posibilidad de pelear en los minutos finales cuando Hérnandez cometió un penal tras desviar el esférico con la mano, pero Talavera volvió a erigirse como el salvador al atajar el cobro del argentino Franco Jara a los 88.

Con la conclusión de la 15ta jornada el campeonato lo lidera Necaxa con 28 puntos, le sigue Querétaro y Santos con 27; León con 26; América con 25; Tigres con 24; Atlas y Tijuana con 21; Morelia con 20; Pachuca y Pumas con 18; Cruz Azul, Monterrey y San Luis con 17; Toluca y Chivas con 16; Juárez con 15; Puebla con 13 y Veracruz con cuatro.

La próxima jornada comienza el martes 29 de octubre con los partidos Santos vs. Querétaro; Veracruz vs. Puebla, San Luis vs. América y Pumas vs. Atlas; continúa el miércoles 30 con los duelos Pachuca vs. Monterrey, Chivas vs. Tijuana y Tigres vs. Toluca y concluye el jueves 31 de octubre con los cotejos Morelia vs. Juárez y Cruz Azul vs. León.