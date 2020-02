$!Chris Bosh lamenta no ser finalista a Salón de la Fama de NBA

La ceremonia de ingreso formal en el Salón de la Fama está prevista para el 29 de agosto en Springfield, Massachusetts.

“Voy a ser sincero con ustedes”, dijo Bosh. “Soy un hombre competitivo. He competido toda mi vida. Mucha gente no sabe realmente eso sobre mí, pero soy un fiero competidor. Me molesta perder, me molesta quedarme corto. Siempre me ha pasado, ¿saben? Desde el momento en que comencé a jugar al basquetbol y en que esto se contagió a todo lo que hago. Así que simplemente trataré de superarlo. Y escuchen: Estoy decepcionado”.

Bosh es uno de apenas 13 jugadores en la historia de la NBA que han promediado 19,2 puntos y 8,5 rebotes por encuentro, durante una carrera que incluyó al menos 11 selecciones al Juego de Estrellas.

Los otros 12 _Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Karl Malone, Shaquille O’neal, Charles Barkley, Moses Malone, Hakeen Olajuwon, Larry Bird, Bob Pettit, Patrick Ewing, Elvin Hayes y Elgin Baylor_ son miembros del Salón de la Fama.

Bosh es el único exjugador elegible para el Salón de la Fama con 17.189 puntos, 7.592 rebotes, 1.795 asistencias, 11 selecciones al Juego de Estrellas y dos campeonatos de la NBA que no ha ingresado en la lista de finalistas. Hay otros astros con esas cifras, como LeBron James o Dirk Nowitzki, pero uno sigue jugando y el otro se retiró muy recientemente.

“Una de las cosas que la gente suele decir es: ‘bueno, será el año próximo’”, dijo Bosh. “¿Y qué hay si no ocurre el año próximo? Eso es algo que pienso todos los días, y espero que ustedes lo piensen también. Pero ¿qué pasa si no hay un mañana? ¿Qué significa eso? Es una pregunta definida que ha estado en mi mente por un tiempo, pero simplemente tengo que ser sincero con ustedes: Estoy muy decepcionado”.