$!Científico israelí: no verás morir a millones de personas por COVID-19

Isaiah (Shy) Arkin es profesor de bioquímica estructural en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuya investigación, entre otros logros, ha arrojado nueva luz sobre el funcionamiento interno de los virus.

El portal Times of Israel habló con él para tratar de entender más sobre el coronavirus, cómo se compara con otros virus, cómo su propagación podría detenerse o detenerse, y cuán preocupado debería estar la humanidad al respecto.

Shy Arkin dijo que lo primero es que no es médico ni epidemiólogo, y que ni siquiera se me puede considerar virólogo per se.

Sin embargo, es bioquímico ya que indica que lo que estudia son los mecanismos en los que los virus regulan su salinidad y acidez. “Así que soy un experto molecular en varias partes diferentes de virus”, señaló.

Explicó que los dos virus básicos que ha estudiado durante casi dos décadas son la gripe y el SARS. “Hemos caracterizado varios componentes importantes en estos virus”.

Puntualizó que este nuevo virus, que ahora se llama SARS Coronavirus 2, es increíblemente similar al SARS Coronavirus 1, responsable de la epidemia de SARS en 2002-2003 (que mató a 774 personas en todo el mundo).

“Ahora podemos aprovechar toda la experiencia y el conocimiento que teníamos para tratar de encontrar inhibidores de este virus, que es precisamente lo que estamos haciendo”.

Contó que está tratando de encontrar inhibidores. Así como buscando la respuesta a ¿Cómo se relaciona eso con lo que también se nos dice, que es que una vacuna probablemente esté dentro de un año?

“Hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cómo lidiar con los virus? Hay dos rutas comunes y una ligeramente menos común, aparte de la simple atención de apoyo. La ruta más común es la vacunación. Lleva un tiempo desarrollar una vacuna”.

Comentó que es justo decir que los esfuerzos que se están realizando actualmente en todo el mundo son los más rápidos. Pero dijo que todavía es muy, muy poco realista afirmar se tendrá una vacuna en los próximos meses. Simplemente lleva más tiempo que eso, por una variedad de razones.

“Otra ruta que están tomando las personas, y esa es la ruta que estoy tomando, es mirar las drogas que inhiben los virus. Entonces, por ejemplo, existen medicamentos muy efectivos contra el VIH, el agente causante del SIDA. No hay vacunas contra el SIDA. Son medicamentos algo efectivos contra la hepatitis C. No hay vacunas contra la hepatitis C. Algunos virus tienen ambos”.

Refirió que la influenza tiene medicamentos, es posible que haya oído hablar de Tamiflu, y, por supuesto, todos conocen las vacunas contra la gripe. Por lo tanto, hay virus que puede usar este método o ese método.

“El último método, que no estamos haciendo, que no es tan común, es un antisuero. Ese es el tipo de cosas que cuando te muerde una serpiente, corres a la clínica y luego lo que esencialmente te dan son anticuerpos que alguien más generó para ti”.

A menudo es un animal grande como un caballo o ese tipo de cosas. En la primera epidemia de SARS en 2003, las personas lo intentaron hasta cierto punto, sostuvo.

Literalmente tomaron anticuerpos o suero de la sangre de alguien que se recuperó de esa enfermedad, y se lo dieron a alguien que actualmente estaba enfermo. Lo hicieron algunas docenas de veces, si no me equivoco. Pero esa no es una ruta muy común. De las dos rutas principales: la que está investigando (medicamentos) y la vacuna, ¿cuál cree que llegará primero? Muy difícil de decir.

“Todo eso depende de lo siguiente. Si lo que hacemos es identificar en nuestro laboratorio un producto químico nuevo, un producto químico que no ha sido aprobado para su uso en humanos: está hablando de un largo período de tiempo, está hablando de varios años. Y la razón de eso es que debes mirar la toxicología de eso. Y eso no es algo muy simple de hacer”, concluyó.