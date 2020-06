$!Club Mainz recibe apoyo de aficionados tras polémica racista

BERLÍN (AP) — El club Mainz, de la Bundesliga, ha recibido un gran apoyo de parte de aficionados y nuevos integrantes se han sumado desde que un exmiembro renunció en medio de declaraciones racistas sobre el equipo la semana pasada.

El 8 de junio, el club alemán publicó parte de una carta de renuncia que recibió del miembro del club, subrayando que no se mostraba preocupado con cada renuncia pero “en ocasiones incluso nos sentimos aliviados”.

La persona nombró jugadores actuales y exjugadores de raza blanca del Mainz, elogiando sus valores, pero dijo que “jugadores de piel oscura” evitaban que el “talento alemán” recibiera una oportunidad.

“Teníamos que dejar en claro que no toleraremos actitudes racistas de proclamas”, afirmó el club en un comunicado publicado en su portal oficial el viernes. “Está escrito en los estatutos del club y forma parte de nuestra exposición de misión.

“Sobre todo, le debemos esto a todos aquellos que hayan sufrido el racismo, a nuestros jugadores de raza negra y a nosotros mismos, sin importar el éxito deportivo”.

El Mainz aseveró que no podía dejar que los comentarios racistas quedaran sin respuesta y que muchos seguidores han respaldado la postura del club.

Agregó que 14 nuevos integrantes se han sumado al club para manifestar su apoyo, y otras cuatro personas donaron la cuota anual para cubrir la pérdida de ingreso de la cancelación del exaficionado. Una de las donaciones provenía de Inglaterra.

“Las muestras de apoyo en las redes sociales han sido generalizadas. Nuestros propios jugadores, como Moussa Niakhaté y Robin Quaison o el exjugador Anthony Ujah agradecieron al equipo por su postura”, sostuvo el Mainz.

El exaficionado del Mainz se quejó el número de jugadores “de piel oscura” en el equipo y añadió que “No he podido identificarme con este club por meses. A veces me da la impresión de que estoy en la Copa Africana en vez de la Bundesliga alemana. Se lo que viene, pero no, No soy racista de ninguna manera —lo rechazo. Pero esto es demasiado”.