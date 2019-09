$!Coleman busca dejar atrás las sospechas en el Mundial

DOHA (AP) — Christian Coleman jamás pretendió aprender a marchas forzadas una serie de lecciones sobre la historia turbulenta del atletismo. Pero tuvo que hacerlo.

La principal reza lo siguiente: Cada vez que los aficionados leen las palabras “dopaje” y “estadounidense” en el mismo titular, las cosas no terminan bien. Y ello ha ocurrido con demasiada frecuencia al paso de los años.

El atleta de 23 años, favorito para ganar los 100 metros en el Mundial, jamás ha dado positivo de dopaje. Tampoco se le ha acusado de consumir alguna sustancia para mejorar su rendimiento.

Pero incumplió con la realización de algunos controles, y desde que ello se supo, ha figurado en un ciclo noticioso que ahora quisiera romper. Tendrá la oportunidad de hacerlo el viernes, cuando se lleven a cabo las rondas eliminatorias en el Mundial-

“La gente lee un encabezado y salta a la conclusión de ‘¡Oh, él debe haber hecho algo!’. Pero creo que la gente piensa así por la historia de algunos velocistas estadounidenses”, dijo Coleman el martes por la noche, luego de su actividad en el estadio de prácticas de Doha. “La gente simplemente supone e inventa historias de cualquier modo. Pero cuando tienes una situación como ésta, puedo entender por qué se piensa así”.

Coleman, quien ostenta el mejor tiempo en los 100 metros durante cada uno de los últimos tres años, se vio inmerso en una telenovela relacionada con el dopaje desde el mes pasado. Fue entonces cuando trascendió que no había revelado su paradero, como deben hacerlo los atletas, para la realización de análisis sorpresivos.

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) terminó evitando una sanción, aprovechando un tecnicismo en un reglamento muy confuso. Pero ello no le ha evitado a Coleman un veredicto en el tribunal de la opinión pública.

Ciertamente, Coleman no está en la misma categoría de algunos atletas sobre los que ha leído recientemente _Tim Montgomery, Marion Jones, Tyson Gay y otros famosos estadounidenses sancionados por dopaje en los últimos años.

“Sólo soy un tipo normal que tiene el talento y los recursos, y que puede transformarlos en algo que puede hacer para ganar dinero”, opinó Coleman. “Es una bendición que toda esta situación se haya resuelto”.

¿Cómo reaccionarán los aficionados si Coleman gana la final del sábado? Justin Gatlin, campeón defensor y que también ha cumplido un par de castigos por dopaje, dijo que se acercó a Coleman _ambos asistieron a la Universidad de Tennessee_ para sugerirle algo.

“Las opiniones de las redes sociales y de la gente te consumen”, le dijo Gatlin, cuya victoria en 2017 fue abucheada por el público que no lo perdonaba en Londres. “Las opiniones tienen a veces mucho peso que puede caer sobre ti. ¿Por qué no permitir que tengan el efecto contrario, en que realmente te enfoques sobre algo positivo?”.

La semana pasada, Coleman difundió un video de 22 minutos en YouTube, como un intento por explicar la situación sin que sus palabras pasaran por el filtro de la prensa. El martes, fue paciente con los reporteros, e insistió en que había dicho todo lo necesario.

Pero fue evidente que trataba de abundar sobre lo que ha aprendido, antes de que un amigo se lo llevara a la mitad de una pregunta.

“Obviamente, si estudias el atletismo, conoces su historia. Y si me ves en estos encabezados y sabes que tengo buenos tiempos, pues sumas dos más dos y llegas a una suposición”, dijo Coleman. “No hay mucho que pueda hacer ahora. He explicado la situación y no tomo nada. Simplemente saldré a competir con lo mejor de mis capacidades”.