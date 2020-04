$!Colombia: Críticas a Santa Fe por suspender pagos a mujeres

BOGOTÁ (AP) — Santa Fe desató una polémica en Colombia al suspender los contratos de las integrantes de su plantel femenino, a diferencia de un acuerdo para reducir salarios a su equipo masculino.

La medida se tomó en respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, la cual ha paralizado la actividad del fútbol en el país y en casi todo el mundo.

El presidente del club de Bogotá, Eduardo Méndez, hizo el anuncio luego que cruzó cartas de entendimiento con el capitán del conjunto Leandro Castellanos.

“La remuneración salarial para el plantel profesional masculino y para los funcionarios administrativos se pagará de manera parcial, mientras dure la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial”, indicó el equipo en un comunicado.

En cuanto al plantel profesional femenino, Santa Fe optó por suspender los contratos de trabajo por “mutuo acuerdo y se hará entrega de un auxilio que les ayude a cubrir el mínimo vital mientras se supera esta penosa situación”.

Ello provocó inmediatamente el rechazo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de la Asociación de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO).

“Es absolutamente injustificable que hagan un acuerdo para mantener las condiciones salariales de los jugadores y en cambio suspendan los contratos de las jugadoras de los equipos femeninos! @SantaFe a recapacitar y cambiar esa inaceptable discriminación!”, respondió López en las redes sociales.

Por la noche, la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, emitió un comunicado dirigido a Méndez, en el que lamentó el trato inequitativo a futbolistas hombres y mujeres.

“Mi absoluto rechazo por las decisiones tomadas en el marco de la actual emergencia sanitaria y conforme las cuales, de manera discriminatoria y arbitraria, se han tomado determinaciones desiguales”, sentenció Ramírez.

La vicepresidenta añadió que había notificado la decisión del club a los ministros del Trabajo y Deporte, así como a la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, “para que estudien las posibles medidas a que haya lugar”.

El dirigente de Santa Fe se enteró del pronunciamiento de la funcionaria durante una reunión con los periodistas y expresó el deseo de ofrecerle una explicación, al considerar que hubo una interpretación equivocada.

“Nos han malinterpretado... Me siento muy dolido, me duele mucho lo que está pasando ... que hablen de discriminación porque con las mujeres he sido muy responsable”, declaró Méndez. 'Suspensión y terminación de contrato es totalmente diferente. A ellas se les está cancelando el 50% de sus salarios, se les pagan sus prestaciones y la institución es responsable de sus arriendos de vivienda y servicios ¿Dónde hay discriminación? Somos consecuentes'.

La capitana de Santa Fe Gabriela Huertas afirmó que las jugadoras mantendrán las condiciones pactadas.

'Primero que todo quiero aclarar que nuestros contratos se van a cumplir en su totalidad... Nuestros contratos no fueron cancelados, fueron suspendidos, pero lo que nosotras firmamos en un primer momento se cumplirá en su totalidad', dijo Huertas a RCN Radio.

La liga profesional Dimayor tenía previsto arrancar el torneo femenino en abril, pero el brote del nuevo coronavirus lo dejó en suspenso.

“En una determinación absolutamente discriminatoria con el plantel profesional femenino, que ACOLFUTPRO rechaza enérgicamente, el presidente del club ordenó que ‘los contratos de trabajo se suspenden por mutuo acuerdo’. Esta decisión vulnera la condición de trabajadoras de las futbolistas, a quienes se les debe reconocer y respetar los mismos derechos de los futbolistas. Cabe resaltar que esta situación de discriminación fue denunciada por ACOLFUTPRO en el informe publicado el 26 de marzo pasado', señaló la asociación de jugadores.

Santa Fe es el sexto equipo que alcanza un acuerdo de reducción de salarios con sus futbolistas. Los acuerdos se han basado en la reducción de los sueldos altos y mantener los bajos.

Los primeros equipos que pactaron fueron Independiente Medellín, Deportivo Cali, Millonarios de Bogotá, Atlético Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín, cuyo técnico Juan Carlos Osorio decidió no recibir sueldo durante la pandemia.

Jaguares de Montería suspendió los compromisos con 13 jugadores, mientras que Deportivo Pereira anticipó las vacaciones.

Los dos últimos partidos de la décima fecha del torneo Apertura se disputaron el 10 de marzo y tres días después el gobierno nacional suspendió las reuniones masivas y acaba de extender la cuarentena hasta el 26 de abril.

Según el ministerio de salud, Colombia tiene 1.579 contagios y 46 decesos.