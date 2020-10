Colombia empieza eliminatoria arrollando 3-0 a Venezuela

BARRANQUILLA, Colombia (AP) — En el regreso de James Rodríguez y Radamel Falcao a la selección de Colombia, fueron más bien dos jugadores del Atalanta quienes se robaron el espectáculo.

Luis Muriel brilló con un doblete, su compañero en el club italiano Duván Zapata consiguió el otro tanto y Colombia lució en casa como un vendaval durante el primer tiempo, lo cual le bastó para golear el viernes 3-0 a Venezuela en el comienzo de la eliminatoria mundialista de Sudamérica.

“No me gusta individualizar', dijo el seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, en referencia al mérito de los dos anotadores. “Ha sido una opción, mañana puede ser otra. Duván y Muriel cumplieron, hicieron lo que debían de hacer, trabajar para el equipo, como James y los demás”.

Zapata abrió el marcador a los 16 minutos, al deslizarse para enviar a las redes un centro rasante que le prodigó Juan Guillermo Cuadrado desde la banda derecha.

Poco antes se había presentado el único incidente que empañó el debut colombiano en la eliminatoria, la espeluznante lesión sufrida por Santiago Arias. El zaguero del Bayer Leverkussen trató de evitar que el extremo Darwin Machís enviara un centro en los primeros compases del cotejo. Machís cayó encima del tobillo izquierdo de Arias, haciendo que éste se le girara de una forma anómala hacia fuera.

Muriel sentenció la goleada con sus dos tantos en el primer tiempo. A los 26 minutos, Johan Mojica se adentró en el área por la izquierda y sirvió hacia el delantero, quien definió mediante un derechazo que dejó inmóvil al arquero Wuílker Faríñez.

La otra diana de Muriel llegó en el descuento de la mitad inicial. Abastecido por un largo despeje del arquero Camilo Vargas adelante del círculo central, el atacante avanzó a toda velocidad, antes de adentrarse en el área y vencer a Faríñez con un potente zurdazo.

“Vengo de un gran momento en el club y eso se vio reflejado en el campo de juego... También fue importante tener a un compañero como Duván con quien se hacen fácil las cosas”, valoró Muriel.

Faríñez evitó una goleada mayor. Y el videoarbitraje impidió que Venezuela se quedara en inferioridad numérica tras la lesión de Arias.

El árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero empuñó la tarjeta roja para expulsar a Machís pero al final optó por revisar la acción en el VAR y concluyó que no hubo mala intención. Varios compañeros de Arias lo rodearon y en los rostros se observaron signos de preocupación.

“Fue un momento muy duro, cuando los compañeros que estaban cerca hicieron los gestos fue complicado, es una situación que te pone a pensar mucho, algunas veces te desorientas y pierdes la idea o se usa como motivación para ganar tal como lo hicimos; el equipo dio una muestra de solidaridad con Santiago haciendo un gran partido”, indicó.

Arias fue reemplazado por Stefan Medina a los 13 minutos. No se confirmó de inmediato el tipo de lesión que sufrió.

Karin Jiménez, esposa del defensor, expresó su preocupación y su solidaridad en Instagram desde Alemania —no pudo viajar a Barranquilla por las medias sanitarias.

“Sin palabras, pero con mucha fe”, escribió. “Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande“.

En los primeros minutos del complemento, el portugués Carlos Queiroz dispuso que Muriel y Cuadrado fueran reemplazados. James, quien jugó de inicio, se marchó poco después, por Steven Alzate, mientras que Zapata dejó la cancha a los 74, relevado por el “Tigre” Falcao, quien estuvo a punto de anotar a los 76.

James, de 29 años, y Falcao, de 34, no aparecían con la selección desde la derrota ante Chile por penales, que marcó la eliminación de la Copa América de Brasil en 2019.

Tras la lesión de Arias y a cuatro días de visitar a Chile en la segunda fecha de la eliminatoria, Queiroz decidió no arriesgar mucho más y agotó las cinco sustituciones a las que tienen derecho los equipos como parte de los ajustes para reanudar el fútbol en la era del coronavirus.

“Jugó bien y debe jugar más y hacer goles', explicó Queiroz en referencia a James. “Ha procurado marcar, pero me pareció que era importante sacarlo para que reposar... íbamos ganando”.

Con tantos cambios, Colombia mantuvo su dominio pero redujo su efectividad al frente durante el resto del encuentro, que se realizó sin público en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, en la costa colombiana del Caribe.

En el duelo entre entrenadores portugueses, la peor parte fue para José Peseiro, quien debutó en partidos oficiales con Venezuela. Dominada ampliamente, la Vinotinto apenas esbozó tímidas aproximaciones que Vargas frustró en el segundo tiempo.

Venezuela, la única selección de CONMEBOL que jamás se ha clasificado al Mundial, será anfitriona de Paraguay el martes, en un duelo entre equipos que tropezaron en la fecha inicial.

Los cuatro primeros puestos entre las 10 selecciones participantes se clasifican directamente a Qatar. El quinto disputará un repechaje intercontinental.

Hubo estrictas medidas de seguridad en Barranquilla, donde se destinaron 1.600 policías para evitar eventuales desmanes. Otros 185 agentes integraron el anillo en torno al estadio, para mantener a raya a los aficionados.