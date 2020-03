Colombia y Panamá inician cuarentena por COVID-19

BOGOTÁ (AP) — Colombia y sus 50 millones de habitantes amanecieron el miércoles en cuarentena general obligatoria por 19 días para contener la propagación del COVID-19, que ha dejado 470 contagiados y cuatro fallecidos. El presidente Iván Duque garantizó el abastecimiento de alimentos y servicios sanitarios.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que quienes no cumplan la cuarentena serán sancionados con prisión y que el tránsito de vehículos que no tengan un permiso tendrá una multa de 300 dólares. Bogotá tiene 170 de los 470 contagiados en todo el país.

Panamá, de 4,5 millones de habitantes, también entró en una cuarentena total a partir de la madrugada del miércoles y sólo se permite a la gente salir a comprar medicamentos y alimentos. El país registraba 548 contagiados, ocho defunciones y el miércoles se informó que dos personas se recuperaron.

En una medida extrema, un alcalde en Bolivia cerró los accesos a su ciudad para impedir la circulación de automóviles y obligar a los vecinos a tomar en serio la cuarentena total debido a que en el país se confirmaron 32 casos.

En tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez descartó implementar un estado de sitio después de estar reunida casi todo el día con su gabinete. Varios alcaldes se lo habían pedido debido a que en muchas regiones la cuarentena no es acatada.

Por la tarde, la gobernante endureció las restricciones, multas y cerró las fronteras desde las cero horas del jueves hasta el 15 de abril. Además anunció ayudas económicas, como una canasta familiar gratis, y dijo que el Estado ayudará con el pago de las facturas de los servicios de luz y agua.

La mandataria había decretado una cuarentena total el fin de semana, con lo que se permite a una persona por familia salir al mercado sólo por cinco horas de la mañana, pero mucha gente la ha tomado como una licencia para salir de paseo. En los mercados se vieron aglomeración de gente a pesar de las advertencias sanitarias. Policías y militares vigilan las calles, pero no son suficientes.

Por su parte, Chile extendió la suspensión de clases luego de anunciar que los contagiados se elevaron a 1.142, 220 más que la víspera.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó el fallecimiento de una tercera persona, un hombre de 82 años con cáncer terminal.

Además, el gobierno habilitó parcialmente como hospital un centro privado de eventos de 27.000 metros cuadrados, que inicialmente dispondrá de 800 camas que pueden elevarse a 3.000.

Mañalich dijo que el gobierno se ha “preparado para que en el mismo momento haya 100.000 enfermos”, de los cuales unos 15.000 necesitarán estar hospitalizados simultáneamente.

Además de la suspensión de clases, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció el adelanto de las vacaciones de invierno.

Horas después, el gobierno ordenó una cuarentena total a cerca de 1,3 millones de personas de siete barriadas de la capital que concentran el mayor número de contagiados. Éstas incluyen cuatro sectores acomodados que reúnen a la mayoría de los infectados o a quienes tuvieron contacto con quienes regresaron de países de riesgo, muchos de los cuales no cumplen el aislamiento, según el gobierno.

En Argentina dos mujeres se sumaron a la lista de víctimas fatales por la pandemia, con lo cual los muertos ascendieron a ocho. En tanto, los casos confirmados son 387.

A su vez el Ministerio de Seguridad indicó que hay 2.226 las personas detenidas por no cumplir la cuarentena obligatoria.

Por otra parte, el Banco Mundial confirmó un préstamo de 300 millones de dólares para Argentina destinado a “fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables”. La pobreza en Argentina afecta a cerca de 40% de la población.

Asimismo, el presidente Alberto Fernández dijo que se suspenden los vuelos que traen a los argentinos varados en el exterior. “En lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedarse esperando el momento de regreso”, dijo en una entrevista con el canal local Telefé. No obstante, aclaró que “estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de mayores de 65 años porque son los que más riesgo tienen”.

En Ecuador, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que cuatro personas han dado positivo a COVID-19 en las icónicas islas Galápagos y precisó que hay 1.173 contagiados, 1.562 casos sospechosos y 28 fallecidos en el país.

Indicó que los hospitales de Ecuador cuentan con más de 9.800 camas y otras 250 en unidades de cuidados intensivos.

En la madrugada, el Congreso de Guatemala aprobó una ley temporal de emergencia que amplía el presupuesto por unos 195 millones de dólares en salud y alimentación para los afectados por el coronavirus, que suman 23 personas infectadas y un fallecido.

Según el presidente Alejandro Giammattei cuatro de los pacientes ya se han recuperado pero permanecerán hospitalizados ocho días más mientras hay 1.200 personas en cuarentena.

Hacia la noche, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez saludó que la Organización Mundial de la Salud aprobó 2.000 millones de dólares para apoyar a un grupo de países que “requieren una atención especial” para hacer frente a la pandemia, entre ellos Venezuela, donde la cifra de contagiados ascendió a 106, luego que 15 nuevos casos fueron confirmados durante la jornada. El beneficio se traduciría en la adquisición de kits de detección y trajes especiales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó el miércoles por la noche que estaba dispuesto a reunirse con la oposición para abordar la lucha contra el virus.

“Ustedes dicen que no me reconocen, voy como Nicolás Maduro, no me importa que no me reconozcan, lo que me importa es que trabajemos por Venezuela”, dijo el gobernante socialista en una conversación telefónica difundida por en el programa “Con el Mazo Dando” de la televisión estatal.

Estados Unidos y casi 60 naciones respaldan al líder opositor Juan Guaidó, quien en enero del año pasado se declaró presidente interino en desafío a Maduro, argumentando que fue reelecto en mayo de 2018 en unas elecciones fraudulentas. Maduro sigue firme en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En El Salvador, el viceministro de salud Francisco Alabí confirmó cuatro nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 13.

El país se mantiene en cuarentena domiciliar a nivel nacional por 30 días. Más de 600 personas han sido retenidas y enviadas a centros de contención por no respetar la cuarentena.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

La pandemia global provocada por el nuevo coronavirus ha infectado al menos a casi 468.000 personas y causado la muerte a más de 21.000 en todo el mundo, paralizado economías e impuesto restricciones a los desplazamientos para tratar de impedir su propagación.