Colombianos Farah y Cabal logran 1er triunfo del año

ACAPULCO, México (AP) — El festejo entre Robert Farah y Juan Sebastián Cabal pareció desmedido para un triunfo en la primera ronda de un torneo menor comparado con un Grand Slam. Pero para los colombianos, la victoria en la jornada del miércoles del Abierto Mexicano de Tenis llevaba una carga emotiva adicional.

Era la primera de un año que inició ensombrecido por un escándalo de dopaje para uno de los integrantes de la dupla número uno del orbe.

A mediados de enero, Farah, anunció que dio positivo por boldenona en una prueba realizada el 17 de octubre de 2019 en Cali, Colombia, y se vio obligado a perderse el Abierto de Australia mientras apelaba la sanción de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que el 10 de febrero levantó el castigo y permitió al tenista volver al circuito al lado de Cabal, con quien ganó Wimbledon y el US Open el año pasado.

“Ha sido complicado, estaba con ganas de empezar el año en Australia y me llega la noticia del positivo por una sustancia que básicamente sólo se usa en el ganado y nada, me doy cuenta de que estoy metido en problemas y me toca ir a solucionarlo y eso hice, solucionar el malentendido”, dijo Farah, quien alegó en su defensa que el positivo se dio por consumir carne contaminada con boldenona.

“Voy a luchar para que no se dé más, la ITF y WADA (Agencia Mundial Antidopaje) piden algo que es muy difícil, que es monitorear todo lo que estás ingiriendo. Por ejemplo, sé que en México tienen como regla que si sales positivo por clembuterol ya se sabe que es por contaminación de la carne, bueno pues en Colombia usan la boldenona, es el mismo escenario, les pedí que lo entendieran así y se dio”.

La dupla reapareció en el circuito la semana pasada con una derrota en la primera ronda de Delray Beach.

El miércoles, ya con más repeticiones de entrenamientos, los colombianos mostraron un mejor tenis y derrotaron 6-0 y 7-5 a la pareja integrada por británico Luke Bambridge y el japonés Ben McLachlan, subcampeones la semana pasada en Delray Beach.

Se trata de la primera victoria para Farah y Cabal desde el 18 de noviembre, cuando vencieron a los belgas Joran Vliegen y Sander Gille por la Copa Davis.

“Fue un inicio de año complicado, con cosas que se nos salen de las manos. Ya en nuestro segundo torneo nos fue mucho mejor de lo que hicimos la semana pasada y poco a poco cogeremos nuestro ritmo y nuestro nivel”, agregó Farah, de 33 años.

Mientras Farah defendía su caso, Cabal participó en el Abierto de Australia al lado del español Jaume Munar, con quien quedó fuera en la segunda ronda.

“Fue diferente, él sabía que yo lo apoyaba y que se podía tomar un mes o un año y que yo siempre iba a estar con él, no estaba en duda su integridad como persona así que yo no dudé, le dije que adelante, que el que nada debe nada teme”, dijo Cabal. “Sin duda fue un Australia diferente, pero así son los obstáculos que te pone la vida y hay que asumirlos y afrontarlos con la mejor cara”.

Por los cuartos de final, Cabal y Farah medirán fuerzas con los belgas Sander Gille y Joran Vliegen quienes avanzaron a segunda ronda al dejar fuera al venezolano Luis David Martínez y al mexicano Miguel Ángel Reyes 6-3 y 7-6(3).

Farah y Cabal buscan recuperar nivel para tratar de alzar su primer título en México, donde han participado en cuatro ocasiones previas y su mejor resultado son las semifinales en las ediciones del 2015 y 2016.

“Siempre llegamos motivados y con ganas de hacerlo lo mejor posible y superar lo que hicimos en otros años, pero nos enfocamos en el día a día como hemos hecho siempre y Dios quiera que podamos ganar el título”, agregó Cabal.

Mientras tanto, ya la pareja colombiana tiene motivos de sobra para festejar.

“Yo he sido una persona que siempre quiere hacer bien las cosas y dar lo mejor de sí y cuando te ponen un parón así y te señalan que has hecho mal las cosas, no tiene sentido en tu cabeza porque siempre has querido ser el mejor posible, pero tuve que lídiar con esto que fue muy difícil y sigue siéndolo”, dijo Farah. “Ojalá que el tiempo pueda curar esta molestia”.