Comediantes siguen haciendo reír en tiempos de COVID-19

En esta fotografía de archivo del 20 de abril de 2020 el comediante Craig Robinson se baja su cubrebocas durante su presentación en el show 'Laughter is Healing' transmitido por streaming desde el club Laugh Factory en Los Angeles. Comediantes como Robinson, Tiffany Haddish, Will C tratan de mantener las risas a pesar de los cierres por el coronavirus y en algunos casos sin cobrar a cambio.