$!Con gol de Vidal, Barça conserva anhelo de ganar La Liga

BARCELONA (AP) — Con un tanto del chileno Arturo Vidal, el Barcelona se aferró el sábado al anhelo de seguir en la lucha por la corona de La Liga española al superar 1-0 al Real Valladolid.

El Barça llegó con la presión de ir por una victoria en el Estadio Municipal José Zorrilla para no perder la estela del líder Real Madrid. Los azulgrana cuentan con 79 puntos, a uno de los merengues (80), que afrontarán su duelo por la 36ta jornada el lunes en Granada.

“Ha sido duro, se complicó un poco. El clima está un poco fuerte, pero lo importante es que se ganó”, comentó Vidal. “(Ganar esta liga) no depende de nosotros, pero vamos a seguir dando el máximo, seguir mejorando, tratar de ganar los partidos que quedan y esperar, y si no se da, llegaremos de mejor forma a la Champions”.

Para el Barcelona restan duelos en casa ante Osasuna y de visita ante el Alavés; mientras que al Madrid las últimas dos jornadas le deparan partidos como local ante el Villarreal y fuera ante el Leganés.

El estelar Lionel Messi sirvió su 20ma asistencia del curso al dar el pase a Vidal, quien realizó una media vuelta cruzada para remecer las redes con su octavo tanto del torneo a los 15 minutos.

El gol se originó en una acción en la que el Barça recuperó el esférico en la salida de los anfitriones. Messi lució su visión de campo al filtrar el pase entre dos marcadores para igualar las 20 asistencias que consiguió el exazulgrana Xavi Hernández en 2008-2009, y que son el récord en un campeonato de la Liga de España.

Para el astro argentino el pase de gol significó la diana 624 en la historia del Barcelona en la que participa ya sea con una asistencia o marcando en 15 años de trayectoria.

Los vigentes monarcas de la liga dominaron antes del descanso. Sin embargo no tuvieron buenas ideas en la zona de definición para hacer más holgada su superioridad.

En el complemento el equipo se descompuso y la figura fue el arquero alemán Marc-André ter Stegen, quien realizó una prodigiosa atajada, tras un remate de cabeza de Enes Ünal a los 59, con la que evitó la caída del marco azulgrana.

Ter Stegen volvió a salvar con un manotazo en el descuento, con el que evitó el tanto en una media vuelta en el área de Sandro Ramírez.

“Hemos sufrido al final, porque el equipo estaba bastante cansado. Ellos han sacado muchos jugadores arriba, de mucha calidad, y nos han comprometido”, explicó el técnico del Barça, Quique Setién. “Nos han creado algunos problemas y no pudimos cubrir todo el campo”.

ATLÉTICO ASEGURA SITIO EN LA CHAMPIONS

El videoarbitraje (VAR) invalidó un par de tantos del Atlético de Madrid en la primera mitad, pero en el complemento dio por bueno un remate con el pecho de Diego Costa con el que los rojiblancos vencieron 1-0 al Betis y aseguraron su pase a la Champions League de 2021.

Costa marcó el tanto en un remate a un centro de Yannick Carrasco, en el que primero tocó el esférico con la cabeza y luego con el pecho antes que se metiera a las redes a los 74. La acción pasó varios minutos en revisión antes de ser validada.

Los colchoneros se afianzan en la tercera posición con 66 puntos, tres más que el Sevilla y nueve por encima del Villarreal, para amarrar la clasificación a la próxima Liga de Campeones al asegurar que por ningún motivo quedarán debajo del cuarto escalón.

En el curso de la primera mitad, el VAR no validó dos acciones que terminaron en las redes, primero con un remate del argentino Ángel Correa, secuencia en la que se señaló una mano a los 22 que revisó el árbitro José Luis González.

Trece minutos después la historia fue similar en una escapada desde el mediocampo por parte de Álvaro Morata, que definió con clase al llegar al fondo del área, pero el VAR señaló una posición adelantada.

El Atlético de Madrid disputó buena parte del complemento con 10 elementos tras las expulsión de Mario Hermoso a los 57. Fue otra acción en la que el VAR pidió a González revisar el video, pero el árbitro mantuvo su decisión mostrar la tarjeta roja.

“Un partido duro, con un montón de episodios que no nos favorecieron', compendió el estratega argentino del Atleti, Diego Simeone. “El gol en la mano, el gol en fuera de juego, aparecieron las pérdidas de pelota tras la presión. La expulsión nos generó dificultades con todo el cansancio acumulado. Se me pone la piel de gallina cuando les cuento que en el campo no hay cuerpos pero sí hay almas. El equipo en el momento de más dificultad apareció”.

EL CELTA COMPLICA SU FUTURO

Enric Gallego (23) y José Arnáiz (90) marcaron los tantos con los que Osasuna remontó para vencer 2-1 al Celta de Vigo, que compromete su permanencia en la primera división.

El conjunto gallego se había ido al frente con un tanto de Santi Mina a los 10 minutos. Con la derrota se estancó en la 16ta posición con 36 unidades, cuatro más que las que posee el Mallorca en la 18va posición.

El conjunto navarro, que volvió a la máxima categoría para esta campaña, llegó a 48 puntos para marchar en la 11ra posición.