Con Messi intratable, Argentina golea a Bolivia y va por más

CUIABÁ, Brasil (AP) — Dos goles, una asistencia y otro récord personal superado. Un Lionel Messi intratable lideró la goleada de Argentina 4-1 ante Bolivia y dejó en claro cuáles son sus aspiraciones para lo que viene en la Copa América.

Messi, de 34 años, asistió a Alejandro Gómez en la apertura del marcador a los seis minutos en la Arena Pantanal de Cuiabá. El astro amplió el marcador a los 32 de penal y definió por arriba del arquero a los 41 el lunes en la última jornada de la fase de grupos del certamen continental. Participó también en la jugada previa al cuarto gol de Lautaro Martínez a los 65.

Argentina, que busca quebrar una racha de 28 años sin títulos, finalizó líder del Grupo A con 10 puntos y jugará los cuartos de final ante Ecuador el próximo sábado en Goiania.

“El balance es positivo, hemos jugado con rivales muy fuertes, nuestro grupo tuvo rivales históricos y difíciles. Estamos conformes y satisfechos con el aporte de todos los jugadores”, destacó el técnico argentino Lionel Scaloni. “Máximo respeto a Ecuador... han demostrado que son un buen equipo, joven, dinámico, que seguramente va a dar guerra”.

Los otros clasificados de la zona son Uruguay (7), Paraguay (6) y Chile (5). Bolivia se despidió última sin puntos.

“Llegamos muy bien, el equipo afianzado en una idea, sabemos a lo que jugamos y lo que queremos, partido a partido fuimos mejorando las cosas”, destacó el volante argentino Giovani Lo Celso.

Al comienzo del partido en el que batió el récord de presencias con la selección de su país (148), Messi hizo un truco de magia en la puerta del área al picar la pelota sobre la defensa de Bolivia y asistió a Gómez, que definió de primera con la zurda ante el arquero Carlos Lampe.

Con el pasaje ya emitido para los cuartos de final, Argentina dispuso una formación alternativa para darle descanso a los pilares del equipo y preservar amonestados. La excepción fue Messi, que no tiene por costumbre descansar si no hay riesgo de lesión y que anhelaba superar a su compatriota Javier Mascherano, ya retirado, como el jugador con más partidos en la Albiceleste.

También aumentó a 75 goles su marca como máximo artillero de la selección primero al convertir el penal sancionado por una infracción en el área de Diego Bejarano sobre Gómez.

Luego, en posición de centrodelantero, Messi recibió un pase frontal de su amigo y socio en el ataque, Sergio Agüero, y definió con la parte interna de su botín zurdo por arriba de Lampe.

Hasta este partido, el equipo de Scaloni había anotado todos sus goles del torneo en el primer tiempo. El atacante Lautaro Martínez, que saltó desde la banca en el complemento, cambió la tendencia al interceptar la pelota tras una serie de rebotes y la mandó a la red. El delantero del Inter de Italia llevaba cinco partidos sin convertir.

“Afrontaremos lo que queda de la copa de la mejor manera, se nos viene un rival durísimo al que ya conocemos”, admitió Martínez. “Yo estoy tranquilo, el entrenador confía en mí, los compañeros igual. A veces la pelota entra, otras no. Hoy la primera la pude convertir”.

Bolivia, primer seleccionado eliminado de la Copa América, mostró signos de vida recién a los 60 minutos cuando Erwin Saavedra doblegó al arquero Franco Armani, quien había sido titular antes del certamen pero no pudo recuperarse a tiempo del coronavirus que contrajo con su club River Plate.

Ante Ecuador todo indica que seguirá como titular Emiliano Martínez, preservado este lunes porque estaba amonestado.

“Juegan once, pero me gustaría que sean más porque los chicos que no venían jugando hoy se pudieron mostrar. Todos han demostrado que pueden estar en el equipo”, valoró Scaloni.

La Verde, que hilvanó 12 derrotas consecutivas en la Copa América, la sacó barata gracias a Lampe, el arquero con más atajadas del torneo.

“Nos vamos sin puntos y eso es doloroso, frustrante. Cala en lo mas hondo y obvio nos conmueve”, reconoció su entrenador, el venezolano César Farías, quien no pudo contar con el artillero histórico de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, debido a que su físico padece las secuelas del coronavirus que contrajo al inicio de torneo.

El estratega, no obstante, se mostró optimista de cara al futuro: “Está sembrado el atrevimiento con muchos jugadores jóvenes que quieren mostrar una Bolivia diferente. Queremos que juegue como un equipo grande, pero eso necesita de trabajo”.

Además del Argentina-Ecuador, la ronda de los ocho mejores incluye los duelos Brasil-Chile, Perú-Paraguay y Uruguay-Colombia.