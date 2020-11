Con público, Chivas vence al América en el clásico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El zaguero Cristian Calderón ingresó desde el banquillo para anotar en los minutos finales y Chivas derrotó el miércoles 1-0 al América en el clásico por los cuartos de final del torneo Apertura mexicano, que contó con aficionados en las gradas.

Calderón, quien entró a los 53 minutos por Fernando Beltrán, tomó un rebote en las proximidades del área, se acomodó y definió con un potente zurdazo que superó el lance del portero Guillermo Ochoa a los 80 minutos.

Chivas, de regreso en una liguilla luego de cinco torneos de ausencia, avanzará a las semifinales con cualquier triunfo o empate en el partido de vuelta, previsto para el sábado en el estadio Azteca.

Ese encuentro se realizará sin público, a diferencia de lo que ocurrió el miércoles en el estadio Akron, donde la dirigencia de Chivas recibió a unos 6.000 seguidores, entre ellos ex jugadores del equipo que fueron invitados especiales.

La decisión de Chivas generó polémica en México porque el estado occidental de Jalisco se encuentra en semáforo epidemiológico anaranjado. La Liga MX y las autoridades sanitarias autorizaron abrir los estadios a un máximo de 50% de capacidad sólo si dicho color era amarillo o verde.

América no está muerto y un triunfo de 1-0 le daría el pase a semifinales por su mejor posición en la tabla, donde terminó en la tercera posición, mientras que Chivas fue séptimo.

En un primer tiempo de pocas llegadas, fue América el que tuvo las mejores oportunidades, ambas en los botines de Henry Martín, a los 28 y 36 minutos. Las dos fueron rechazadas con buenas atajadas del portero Raúl Gudiño.

Chivas tuvo la posesión de la pelota, pero no logró inquietar a Guillermo Ochoa. El Guadalajara pudo irse al frente cuando Ángel Sepúlveda realizó un tiro dentro del área que le pegó en la parte posterior del brazo al zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, pero el árbitro Jorge Isaac Rojas no lo consideró penal y no revisó la jugada en el VAR.

El Guadalajara salió de su letargo en la segunda parte y generó su primer peligro a los 52 en una jugada a pelota detenida, en la que Miguel Ponce conectó un cabezazo que se fue por encima del arco.

Chivas volvió a tocar a puerta a los 61 y 63 con intentos de Calderón que se fueron ligeramente desviados, el primero con un disparo de pierna derecha y el segundo con un cabezazo.

El “Rebaño Sagrado” insistió a los 68 con una jugada por la banda derecha, que fue rematada dentro del área por Ponce, pero el intento se fue por encima del arco de Ochoa.

América tuvo su primer tiro a puerta en el complemento a los 70, con un intento del paraguayo Richard Sánchez que pasó a un costado del poste izquierdo de Gudiño.

El premio a la insistencia de Calderón vino a los 80, cuando aprovechó el rebote y se atrevió con un potente disparo de pierna izquierda que entró a media altura por el costado derecho del arco de Ochoa.

Antes, el colombiano Omar Fernández convirtió un gol, su compatriota Andrés Mosquera anotó en su propia meta en el primer tiempo y Puebla sorprendió con un victoria por 2-1 ante León.

Fernández remeció las redes al primer minuto y Mosquera cometió su autogol a los 36 para el triunfo de los poblanos, que en la última fecha del torneo regular se colaron en la repesca, donde eliminaron al campeón reinante Monterrey.

Para dar otra campanada y eliminar al líder, Puebla requiere ahora de cualquier empate o triunfo. También podría avanzar perdiendo, pero necesitaría anotar más de dos goles en casa de la Fiera a fin de apoyarse en los tantos de visitante como criterio de desempate.

El ecuatoriano Ángel Mena marcó de penal a los 42 para el León, que necesita ganar por 1-0 y avanzaría gracias a su gol de visita o por 2-1 y lograría el pase por su mejor posición en la tabla.

La Fiera busca evitar su inclusión en una larga lista de equipos que fracasaron en ser campeones luego de ser los mejores en fase regular. Desde 1996, cuando comenzaron a disputarse dos torneos por año en el país, sólo cuatro equipos se han coronado luego de ser líderes. Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), Pachuca (Clausura 2006 y Clausura 2007), Santos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) son los equipos que lo han logrado.

León ya fue líder en el Clausura 2019 y perdió la final ante Tigres.