Con tripleta de Haaland, Dortmund gana primer duelo de Copa

BERLÍN (AP) — Erling Haaland anotó una tripleta el sábado y el Borussia Dortmund inició la defensa de su título en la Copa de Alemania con una goleada de 3-0 ante el Wehen Wiesbaden de la tercera división.

Los campeones vigentes atacaron desde el inicio y estuvieron cerca de ponerse al frente gracias al delantero estadounidense Gio Reyna, pero tuvieron que esperar hasta los 27 minutos para que el capitán Marco Reus asistiera a Haaland en su primer gol.

El noruego se incorporó después de que recibió una falta del portero en el área para anotar el segundo tanto, de penal a los 31 minutos. Completó la tripleta al inicio de la segunda parte.

El Dortmund no contó con Julian Brandt ni Thomas Meunier, por coronavirus. Mientras que Mats Hummels, Raphaël Guerreiro y Emre Can no estaban en forma para jugar.

Se trató del primer encuentro competitivo del Dortmund con el técnico Marco Rose y sin Jadon Sancho, quien se fue al Manchester United este verano.

El portero Gregor Kobel fue titular por primera ocasión.

LEIPZIG SIGUE EN “MARSCHA”

El técnico estadounidense Jesse Marsch empezó su campaña con el Leipzig el sábado apaleando 4-0 al equipo de segunda división Sandhausen en la primera ronda.

Un viejo conocido, Dominik Szoboszlai anotó el cuarto gol tres minutos luego de entrar como suplente para su debut con el Leipzig. El cotizado delantero húngaro de 20 años se incorporó al Leipzig procedente del club hermano, el Red Bull Salzburgo, en enero, pero no había jugado por una lesión.

Marsch también llegó al equipo procedente del Salzburgo, para reemplazar a Julian Nagelsmann, quien se fue para unirse al campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich.

Szoboszlai asistió al también sustituto Hee-Chan Hwang poco después de anotar, pero el surcoreano falló en un mano a mano ante el arquero del Sandhausen.

Willi Orban, Amadou Haidara y Christopher Nkunku anotaron los otros tantos del cuadro visitante. El delantero portugués André Silva fue titular, pero no anotó en su debut con el Leipzig.

El próximo partido del equipo de Marsch es contra el Mainz en la Bundesliga en el inicio de la temporada, el próximo fin de semana.

BABELSBERG, SORPRESA DE PELÍCULA

Babelsberg es un distrito en las afueras de Berlin, famoso por su papel en la industria fílmica alemana. Su equipo de fútbol juega en la cuarta división y previamente fue conocido por su activismo político en apoyo a los refugiados.

Se esperaba que avanzara el Greuther Fürth, recién ascendido a la Bundesliga, pero los visitantes sorprendieron. Babelsberg ganó en penales 5-4 después de que el encuentro terminó en empate 2-2 en tiempo extra.

El estadounidense Julian Green anotó el gol del empate del Fürth para enviar el duelo a tiempo extra, pero dos jugadores fallaron en la tanda y David Danko anotó el penal decisivo que puso a celebrar a los cerca de 3.000 aficionados presentes.

TRIUNFOS DE LOS GRANDES

El mismo sábado, los equipos de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, Stuttgart y Arminia Bielefeld vencieron a clubes de la cuarta categoría para avanzar. El Leverkusen ganó 3-0 al Lokomotiv Leipzig, el Stuttgart aplastó 6-0 al Dynamo Berlin, y el Bielefeld conquistó un triunfo por 6-3 sobre el Bayreuth.

El Augsburgo superó 4-2 al Greifswalder, de quinta división, el equipo de tercera categoría Osnabrück venció al Werder Bremen, que descendió de la Bundesliga la temporada pasada, y el club de segunda división Hannover venció al Eintracht Norderstedt.

Holstein Kiel, Nuremberg y St. Pauli también avanzaron.