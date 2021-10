$!CONCACAF: Solari va por su primer título con el América

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En su aventura por México, Santiago Solari ya tuvo una decepción. Ahora buscará probar la dulzura de la victoria.

El entrenador argentino procurará conquistar su primer título con el América este jueves, cuando enfrente a Monterrey en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Después de ser destituido por el Real Madrid, Solari desembarcó en el fútbol mexicano a principios de este año para tomar el timón del equipo más laureado del país.

Solari, quien se coronó campeón en el Mundial de Clubes con el Madrid, tuvo un buen debut con las Águilas en el Clausura pasado al terminar segundo en la tabla de la fase regular. Pero el equipo se estrelló en la liguilla por el título, sucumbiendo ante Pachuca en los cuartos de final.

“El éxito es una búsqueda, es un recorrido, es el camino que transitamos día a día para llegar la excelencia”, dijo Solari luego de esa derrota.

Solari y la dirigencia de las Águilas apostaron por la misma plantilla, apuntalada con fichajes de la liga local. La respuesta ha sido una dominante campaña: el América ya tiene asegurado el primer puesto para la liguilla del Apertura y alcanzó la final de la CONCACAF.

“Tenemos gran emoción e ilusión, la liga es hipercompetitiva y marca la regularidad de los equipos y la paciencia que hay que tener para seguir construyendo proyectos”, dijo Solari. “Pero las competiciones internacionales te obligan a máxima concentración porque un error te deja fuera. Estamos contentos de estar en esta instancia y poder disfrutar de una final”.

Con el arquero Guillermo Ochoa como baluarte, el América llega a la final del torneo regional de clubes luego de dejar en el camino al Olimpia de Honduras, a los Timbers de Portland y al Union Filadelfia.

En su primera final desde la temporada 2015-16, las Águilas son el equipo con más consagraciones en la CONCACAF — con siete títulos — y buscarán otro para alejarse a dos de Cruz Azul, su más cercano escolta.

Aunque jugará en patio ajeno, el equipo de Solari llega entonado por una racha de tres victorias en la Liga MX.

Monterrey es la otra cara de la moneda.

A pesar de tener la plantilla más cara en México, el equipo dirigido por Javier Aguirre viene de perder sus últimos cuatro partidos, retrocediendo de la segunda a la séptima posición en la tabla.

“Yo no estoy para considerar favoritismos ustedes (los periodistas) dan el favorito, yo no me dedico a eso”, dijo Aguirre el miércoles en rueda de prensa. “Vi entrenar al equipo bien y con ganas y mañana trataremos de ganar la final. La historia del favoritismo es de ustedes, yo entreno al equipo y trato de llevarlo a buen puerto”.

Monterrey alcanzó la final tras eliminar al Atlético Pantoja dominicano, al Columbus Crew y al Cruz Azul.

Los Rayados regresan a una final de la CONCACAF luego que en 2019 atraparon su cuarto cetro regional. Antes lograron un tricampeonato entre 2011 y 2013.

“Sabemos que es una final y que tenemos que comportarnos a la altura”, dijo el zaguero Jesús Gallardo. “Pasamos por una racha negativa, pero tenemos que salir motivados a hacer las cosas muy bien”.