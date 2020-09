Confusión por estadio de Guayaquil para Barcelona-Flamengo

QUITO (AP) — El partido de la Copa Libertadores entre Barcelona y el campeón vigente Flamengo en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se jugará el martes, pese a que a primera hora se había inhabilitado el estadio por un brote de coronavirus que afecta a los visitantes brasileños.

Poco después que autoridades de Guayaquil inhabilitaron el estadio Monumental, el gobierno nacional informó que se respetarán las directrices de la CONMEBOL, rectora del fútbol sudamericano.

El cotejo estaba previsto para el final de la tarde en el marco del Grupo A del torneo sudamericano. Unas horas antes del silbatazo inicial, el Comité de Operaciones de Emergencia de la ciudad portuaria tomó la decisión de cerrar el Monumental.

“Se inhabilita temporalmente el estadio Monumental Banco Pichincha ... para encuentros deportivos de cualquier índole, ya sea con público o sin él, hasta segunda orden”, dijo Carlos Salvador, coordinador municipal de salud, a la prensa.

Poco después, sin embargo, Álex Anchundia, subsecretario general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador, afirmó que “debe respetarse el protocolo (de la CONMEBOL) que fue aprobado, ese protocolo no establece suspender algún partido, hay procedimientos en caso de positivos”.

“Dentro de los protocolos aprobados no registra que se deba suspender un partido por cinco, seis o siete contagiados”, agregó.

La CONMEBOL, organizadora del torneo, no emitió un pronunciamiento público al respecto. Una persona con conocimiento de la situación en Ecuador confirmó que el partido se jugará. La persona pidió no ser identificada por no estar autorizada a dar declaraciones.

La estancia de Flamengo en Ecuador ha sido complicada tanto en lo deportivo como en temas sanitarios. En las últimas horas se informó que aparte de los seis jugadores contagiados, otras dos integrantes de la delegación podrían estar infectados.

Flamengo llegó a Ecuador la semana pasada, donde el último jueves sufrió una derrota de escándalo 5-0 ante Independiente del Valle. Fue la primera vez que un equipo no brasileño vence por tamaña diferencia al Flamengo.

El Mengao no identificó a los contagiados, pero informó en Twitter que están asintomáticos en su hotel. Uno de los que dio positivo, Diego Ribas, contradijo la versión al asegurar en sus redes sociales que tenía dolor de garganta y de cuerpo.

La CONMEBOL informó el lunes que Flamengo podrá incorporar sustitutos de la lista que presentó el reinicio anterior del torneo la semana pasada tras un parón de seis meses.

Medios brasileños informaron que Flamengo organizaba un vuelo de último minuto para trasladar a cuatro jugadores a Ecuador.

Aparte de los seis jugadores positivos, Flamengo no podrá contar con su referencia goleador Gabriel Barbosa, el extremo Pedro Rocha y el arquero Diego Alves por lesiones. El zaguero Gustavo Henrique purgará una suspensión tras ser expulsado en el partido ante Independiente.

Según el protocolo sanitario de la CONMEBOL, los equipos necesitan presentar sus listas de jugadores cinco días antes de cada partido.