$!Congresista Adriano Espaillat denuncia fue espiado por Policía de Inmigración de EEUU

El congresista dominicano Adriano Espaillat, representante del distrito 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes, confirmó ayer domingo que federales de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), espiaron una vigilia convocada en el parque Fort Tryon de la calle 190 en el Alto Manhattan, contra supremacistas blancos del grupo “Identity Evropa” (Identidad Europea). Estos últimos, considerados como una célula del Ku Klux Klan (KKK), que exhibieron banderas confederadas, pancartas y lemas contra los inmigrantes, acto que fue denunciado esta semana por el periódico “The Nation” (La Nación).

Espaillat, encabezará hoy lunes a las 10:00 de la mañana, una conferencia de prensa junto a activistas de inmigración y otros líderes, para denunciar la presencia de agentes de ICE en los alrededores de una escuela pública en la calle 169 y avenida Audubon en el Alto Manhattan. El congresista, es uno de los líderes nacionales más críticos contra esa agencia.

La vigilia, a la que asistieron cientos de comunitarios, oficiales electos, autoridades locales y activistas, fue realizada el 31 de julio de 2018 en el mismo parque como respuesta de las diversas comunidades que residen en el Alto Manhattan.

Aunque la actividad tuvo un carácter estrictamente civil, los federales se apostaron encubiertos en los alrededores, y es probable que algunos se infiltraran en la multitud.

Se cree que los agentes de ICE enviados a la labor de espionaje, tomaron videos y fotos de la vigilia, además de escarbar en internet y en redes sociales para ubicar a los participantes.

Espaillat explicó que el espionaje fue desvelado por el periódico, que exigió un reporte a la ICE, basándose en el Acta de Acceso a la Libertad de Información Pública y la agencia federal entregó copia de sus récords de 2018 al medio, que encontró entre maniobras ilegales, el espiar la vigilia.

“En esos récords, aparecieron un sin número de eventos que ellos (la ICE), catalogaron como eventos anti Trump y entre ellos la vigilia, que realizamos como respuesta a los supremacistas de Identity Evrope”, dijo Espaillat.

“Esa es la única actividad que apareció como espiada por ICE, pero esa fue una vigilia incluso, también contra el racismo y el antisemitismo y a la que acudieron familias con sus niños, sacerdotes, clérigos y líderes de distintas religiones, por lo que fue una actividad comunitaria y no política”, agregó el congresista.

“Esto es señal de que ICE, está gastando el dinero que se le ha asignado para combatir el crimen, las drogas y otros delitos, para usarlo en tareas de vigilancia de perfil político”, criticó Espaillat.

“Es totalmente una violación flagrante a la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos, que establece la absoluta libertad a reuniones públicas, sin discriminación de razas, credos religiosos y simpatías políticas”, recordó el legislador federal.

Dijo que se comunicó con la líder de la cámara, Nancy Pelosi, quien de inmediato le ofreció su respaldo y anunció que el hemiciclo pedirá información oficial a ICE, respecto a si enviaron agentes a vigilar y si los oficiales estuvieron presentes.

En la misiva que anexó Espaillat, también se le exigirá a ICE informar si incursionaron en cuentas de redes sociales para verificar quiénes confirmaron su asistencia a la vigilia.

“Es probable que ICE también entrara a las redes para identificar cuáles grupos apoyaron la vigilia”, añadió.

Espaillat dijo que hasta el momento, no tiene conocimiento de que otras actividades convocadas por su oficina hayan sido vigiladas o espiadas por los federales, señalando que tampoco ha recibido información de que le sigan los pasos.

“Creo que esto es un tono y una actitud de intolerancia que proviene de la Casa Blanca y de la incapacidad de ICE y otras agencias de recibir críticas constructivas, como el porqué ellos separan madres de niños, vigilan grupos comunales que están en contra de grupos racistas y ultranacionalistas, como Identity Evrope, que estuvo vinculado a los disturbios en Charlesville en Virginia”, añadió.

Espaillat, sostuvo que cuando agencias como ICE se desvían de sus funciones originales, conlleva a que congresistas como él y otros, estén pidiendo que se desmantele y abola.

“The Nation”, dijo que (ICE) están realizando operaciones de vigilancia a "protestas contra Trump" en la ciudad de Nueva York, según documentos de la propia agencia. También cita el periódico, de izquierda a centro, que los agentes de ICE han estado siguiendo las protestas:

(1) en general a favor de los derechos de los inmigrantes;

(2) protestas específicamente opuestas a las prioridades de deportación intensificadas de la administración Trump;

(3) una protesta dirigida a la National Rifle Association (NRA). Una de esas protestas fue incluso organizada por un miembro del Congreso. El representante Adriano Espaillat (D-NY) organizó un mitin en el Parque Fort Tryon del Alto Manhattan, que se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos, el verano pasado. Ese mitin “Uptown Standing Together Against Racism and Xenophobia” fue una respuesta directa a una reunión reciente de supremacistas blancos de la camarilla Evropa de Identidad neonazi y derecha que se había reunido en el mismo parque días antes.