$!Copa América: Uruguay despide a empleado tras denuncia acoso

SAO PAULO (AP) — La Asociación Uruguaya de fútbol despidió a un integrante de su delegación en la Copa América tras trascender reportes que un funcionario de la seguridad de la selección fue detenido por hostigamiento sexual a una mujer.

En un comunicado divulgado el lunes, la AUF (las iniciales de la federación uruguaya) señaló que tomó la decisión “por un supuesto comportamiento repudiable e inaceptable”. No entró en detalles.

La AUF añadió que la persona, la cual no identificó, regresará a Montevideo, “donde se dará inicio formal al proceso de investigación”.

El equipo uruguayo se encuentra en la ciudad brasileña de Cuiabá, donde enfrentaba el lunes a Chile.

En un comunicado aparte, la CONMEBOL confirmó que estaba al tanto de una denuncia de acoso sexual contra un empleado de una selección en la Copa América. Añadió que cooperarían con las autoridades en la investigación.

“La CONMEBOL se mantiene atenta a las resoluciones emanadas de las autoridades judiciales o administrativas que se ocupan de la denuncia y acatará puntillosamente lo que ellas dispongan”, subrayó el ente rector.

La policía del estado de Mato Grosso, que incluye a Cuiabá, no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.