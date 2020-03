Coronavirus trastoca aún más la vida cotidiana en el mundo

BEIJING (AP) — El coronavirus trastocaba el sábado aún más la vida cotidiana en todo el mundo: los puertos en diversos países rechazaron barcos con pasajeros infectados, Irán declaró una “yihad sagrada” contra la enfermedad y el Vaticano anunció que transmitiría en vivo la bendición semanal del papa.

A nivel global, cada vez más países se preparan para enfrentar un gran incremento en el número de contagios. Con la imposición de controles al libre tránsito y la cancelación de eventos públicos, las naciones occidentales se apegan al ejemplo de China, donde el virus apareció por primera vez a finales del año pasado y ha causado la gran mayoría de infecciones.

Después de que la ciudad de Venecia cancelara su preciado Carnaval y los gobiernos advirtieran a sus ciudadanos de no viajar a Italia —el epicentro del brote en Europa—, el país enfrenta una posible recesión. La ocupación hotelera en la ciudad lagunar bajó a entre 1 y 2%.

“La superficie del Gran Canal está casi transparente porque no están las embarcaciones que transportan mercancías. En los vaporetti (autobuses de agua) sólo viajan cinco o seis personas”, dijo Stefania Stea, vicepresidenta de la asociación de hoteleros de Venecia.

Italia registró su mayor incremento de infecciones en un solo día y el Vaticano decidió transmitir en vivo la bendición dominical de Francisco para evitar la congregación de personas en la plaza de San Pedro.

Los cruceros llenos de pasajeros enfrentaban sus propios problemas con el virus.

Las autoridades de California pensaban el sábado dónde atracar al crucero Grand Princess después de que se determinara que 21 personas a bordo estaban contagiadas con el coronavirus. Existen pruebas de que casi 20 personas contrajeron el virus en un viaje anterior en el mismo barco, que se convirtió en terreno propicio para la infección.

“Quienes necesiten cuarentena serán puestos en cuarentena”, dijo el vicepresidente estadounidense Mike Pence. “Quienes necesiten asistencia médica la tendrán”. El mandatario Donald Trump dijo que él prefería no permitir que los pasajeros desembarquen en suelo estadounidense, aunque se atendrá a lo que digan los expertos médicos.

En Egipto, un crucero en el Nilo con más de 150 personas a bordo se encontraba en cuarentena en la ciudad sureña de Luxor tras confirmarse 12 casos.

También el sábado, el puerto de Penang, en Malasia, rechazó el crucero Costa Fortuna debido a que 64 de las 2.000 personas a bordo provienen de Italia. El barco ya fue rechazado por Tailandia y se dirigía a Singapur.

En Malta, que informó el sábado sobre su primer caso de coronavirus, el barco MSC Opera aceptó no ingresar en el puerto mediterráneo del país en medio de las preocupaciones locales, aun cuando no hay casos sospechosos a bordo. El barco continuó su travesía a Messina, Sicilia, donde se permitió a los pasajeros desembarcar después de que las autoridades revisaran los expedientes médicos.

El virus se está propagando hacia todas partes.

Aunque la cifra global de muertes a causa del coronavirus ha rebasado las 3.400, más personas se han recuperado en comparación con las que han enfermado. Hasta el sábado, Asia acumulaba casi 90.000 casos; Europa más de 8.000; Medio Oriente 6.000; América del Norte, América Latina y el Caribe unos 450; y África menos de 50.

