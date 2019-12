Corrección a despacho: ONU-GEN ONU-NORCOREA

NACIONES UNIDAS (AP) — En un despacho de la AP fechado el 16 de diciembre de 2019 titulado ONU-NORCOREA, The Associated Press reportó erróneamente que China y Rusia pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que levantara las sanciones sobre algunas exportaciones de Corea del Norte, incluyendo carbón, hierro, mineral de hierro y textiles. El borrador de resolución que circuló el lunes pedía la terminación de sanciones sobre textiles, mariscos y estatuas, pero no incluía carbón, hierro o mineral de hierro.

A continuación se incluye una versión corregida del despacho:

China y Rusia piden a la ONU dejar de sancionar a Norcorea

NACIONES UNIDAS (AP) — China y Rusia exhortaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que levante sanciones sobre exportaciones de Corea del Norte tales como textiles, mariscos y estatuas, “con la intención de mejorar el sustento de la población civil”.

El borrador de una resolución distribuido el lunes a los miembros del consejo por los dos aliados del líder norcoreano Kim Jong Un también suspendería una prohibición a que los norcoreanos laboren en el extranjero, y pondría fin a una decisión de repatriar a todos los que ganan ingresos en el extranjero para el 22 de diciembre.

China y Rusia hicieron esta y otras propuestas 16 días antes de que venza el plazo impuesto por Kim a fin de diciembre para que Estados Unidos presente nuevas iniciativas para reanimar las negociaciones sobre su programa nuclear.

En la segunda reunión de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump efectuada en febrero pasado, las negociaciones se vinieron abajo después de que Estados Unidos rechazó las exigencias norcoreanas de que se reduzcan las sanciones que enfrenta a cambio de que Pyongyang renuncie en parte a sus capacidades nucleares.

Corea del Norte ha efectuado 13 pruebas de misiles balísticos desde mayo para presionar a Washington, y ha insinuado que suspenderá su moratoria a las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance si el gobierno de Trump no hace concesiones sustanciales antes del Año Nuevo.

La resolución propuesta, obtenida por The Associated Press, aplaude el diálogo continuo entre Estados Unidos y Corea del Norte, y exhorta a todas las partes a sopesar implementar “más pasos prácticos para reducir la tensión militar en la península coreana”.

Pide también una “reanudación pronta de las conversaciones de seis partes o la reactivación de consultas multilaterales en cualquier otro formato similar, con el objetivo de facilitar una solución pacífica y amplia a través del diálogo”.

Las conversaciones de seis partes en las que participaron Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón comenzaron en 2003 y llevaron a Pyongyang a aceptar un acuerdo en septiembre de 2005 para que pusiera fin a su programa de armas nucleares a cambio de beneficios económicos, de energía y de seguridad.

El gobierno norcoreano se negó a aceptar los métodos de verificación que propuso Washington, y el acuerdo se vino abajo en diciembre de 2008. Desde entonces las conversaciones de seis partes han estado estancadas.