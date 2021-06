En un despacho del 24 de junio de 2021 acerca del coronavirus en Estados Unidos, The Associated Press reportó erróneamente el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en mayo y el porcentaje de ellas que estaban vacunadas. De acuerdo con datos del gobierno, más de 107.000 personas fueron hospitalizadas por COVID-19 ese mes, no más de 853.000. Ello significa que alrededor de 1,1% de ellas estaban vacunadas, no 0,1%