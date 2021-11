Corrección: AMN-GEN WISCONSIN-MUERTES EN PROTESTAS

KENOSHA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — En una historia del 8 de noviembre de 2021, acerca del juicio a Kyle Rittenhouse, el joven que mató a dos hombres e hirió a un tercero durante disturbios y protestas contra la injusticia racial en agosto del 2020 en Wisconsin, The Associated Press reportó erróneamente que Jacob Blake fue asesinado. Lo correcto es que Blake fue baleado y resultó herido, pero no murió. Blake, un hombre de raza negra, fue baleado por un policía blanco y eso desató nuevas protestas en la ciudad de Kenosha.