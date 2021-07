SURFSIDE, Florida, EE.UU. (AP) — En una historia del 6 de julio de 2021, acerca del entierro en el mismo ataúd de dos hermanas que fallecieron en el edificio que se desplomó en Florida, The Associated Press reportó erróneamente la edad de una de ellas. Lucía Guara tenía 11 años, no 10 según decía erróneamente la información inicial de la policía. La AP también utilizó el apellido incorrecto de su madre. Es Rodríguez, no Guara.